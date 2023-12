Torino-Cagliari, diretta della partita del campionato Primavera 1 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Ancora una partita che vale molto per la Primavera granata, che dopo il pareggio rocambolesco contro il Verona e la vittoria in Coppa Italia ospita il Cagliari per il 13° turno di campionato. I sardi vivono un momento altalenante, come dimostrato dalla vittoria per 2-4 contro il Milan e dall’ultimo pareggio contro l’Empoli. Le due squadre si affrontano quindi per puntare ad avvicinarsi alla zona playoff

Primavera Torino-Cagliari: la diretta

83′ Destro a giro di Ciammaglichella, palla che si spegne sul fondo

81′ Doppia SOSTITUZIONE Cagliari: dentro Deriu e Achour, fuori Mutandwa e Idrissi

79′ SOSTITUZIONE Torino: fuori Njie, che esce in lacrime dopo il rigore sbagliato, e dentro Gabellini

78′ AMMONITI Njie e Iliev

77′ Parata di Iliev su Njie

76′ Altro CALCIO DI RIGORE per il Torino.

76′ Ancora super Iliev, che mantiene in vita i suoi compagni di squadra

75′ Continua la sfida personale tra Njie e Iliev, con un’altra parata del portiere sardo

74′ SOSTITUZIONE Torino: fuori Franzoni, dentro Silva

64′ Altra clamorosa chance per il 4-1 dopo una giocata personale di Savva, con Njie che ha calciato addosso a Iliev

62′ Cerca la doppietta Savva dopo una bella azione. Tiro centrale

60′ Doppia SOSTITUZIONE per il Cagliari: fuori Catena Sulev, dentro Pintus e Pulina

58′ AMMONITO Mutandwa

55′ GOOOOOOOOOL del Torino. Rigore perfetto di Dellavalle

54′ CALCIO DI RIGORE per il Torino. Fallo di Catena su Ciammaglichella

46′ SOSTITUZIONE Torino: dentro Bianay Balcot, fuori Rettore

Secondo tempo

45+1 Termina il primo tempo. 2-1 per i torelli

45′ Concesso un minuto di recupero

44′ Punizione insidiosa degli ospiti, che vanno vicinissimi al pareggio con un colpo di testa di Catwna

42′ Azione lunghissima che ha visto il Toro calciare più volte, ma al termine ci pensa Franzoni a infilare la palla in porta

42′ GOOOOOOOOL del Torino. Rete di Franzoni

39′ Gran tiro di Sulev, che sfiora il palo

36′ Gol del Cagliari. Carboni spiazza Bellocci

36′ Calcio di rigore per il Cagliari

32′ Bell’assist di Antolini che trova Savva dentro l’area, il quale segna la terza rete stagionale

32′ GOOOOOOOOOL del Toro. Ha segnato Savva

32′ Grande risposta di Bellocci su un tiro da fuori di Marcolini

29′ Toro vicinissimo al vantaggio da calcio d’angolo. Bel cross di Savva per la testa di Njie, che manda alto di poco

27′ Tira da fuori Antolini al volo, ma non centra la porta

21′ Altra conclusione di Savva dopo una grande azione personale di Njie. Pallone alto

16′ Girata di Savva, fuori di un soffio

14′ Ancora nessuna vera occasione nella partita, con le due squadre che si stanno finora difendendo bene

11′ Punizione dalla trequarti di Savva troppo lunga, Iliev fa suo il pallone

8′ Antolini perde palle nella trequarti difensiva, poi Rettore rimedia

6′ Squadre che si stanno studiando in questo inizio di partita

3′ Dal corner viene fischiato un fallo in attacco su Dellavalle

3′ Il Cagliari guadagna il primo angolo della partita

1′ Inizia la partita

Primavera, Torino-Cagliari 3-1: il tabellino

Marcatori: 32′ Savva (T), 36′ Carboni (C), 42′ Franzoni (T), 55′ Dellavalle (T)

Ammoniti: 58′ Mutandwa (C), 78′ Njie (T), 78′ Iliev (T)

Torino: Bellocci, Rettore (46′ Bianay Balcot), Ruszel, Savva, Ciammaglichella, Mendes, Dellavalle, Njie (79′ Gabellini), Dalla Vecchia, Franzoni (74′ Silva), Antolini. A disposizione: Cabella, Acar, Perciun, Longoni, Bonadiman, Keita, Muntu, Marchioro. Allenatore: Scurto.

Cagliari: Iliev, Arba, Idrissi (81′ Achour), Carboni, Sulev (60′ Pulina), Cogoni, Mutandwa (81′ Deriu), Vinciguerra, Catena (60′ Pintus), Konate, Marcolini. A disposizione: Renna, Conti, Balde, Franke, Casali. Allenatore: Pisacane.

Primavera, Torino-Cagliari, il prepartita

Le squadre sono già in campo per il riscaldamento. Una vittoria oggi sarebbe molto importante per i torelli, che si porterebbero a 22 punti. Dall’altro lato, però, i sardi hanno altrettanto bisogno dei tre punti, considerando come in questo momento si trovino a -1 proprio dai granata.

Primavera, Torino-Cagliari: dove vederla in tv e streaming

La partita del campionato Primavera Torino-Fiorentina in diretta sarà visibile su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. La gara sarà anche disponibile in streaming, sul sito di Sportitalia.

Primavera Torino-Cagliari: le formazioni ufficiali

Torino: Bellocci, Bianay Balcot, Ruszel, Savva, Ciammaglichella, Mendes, Dellavalle, Njie, Dalla Vecchia, Franzoni, Antolini. A disposizione: Cabella, Rettore, Acar, Perciun, Longoni, Silva, Bonadiman, Gabellini, Keita, Muntu, Marchioro. Allenatore: Scurto.

Cagliari: Iliev, Arba, Idrissi, Carboni, Sulev, Cogoni, Mutandwa, Vinciguerra, Catena, Konate, Marcolini. A disposizione: Renna, Conti, Pintus, Pulina, Achour, Deriu, Balde, Malfitano, Franke, Casali. Allenatore: Pisacane.