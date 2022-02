Atalanta-Torino, la diretta della partita del campionato Primavera 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Dopo la sconfitta contro la Juventus, il Torino è pronto a tornare in campo nella sfida contro l’Atalanta, valida per la 16a giornata del campionato Primavera 1. Il derby è costato caro ai granata di Coppitelli, che hanno perso la terza posizione. Attualmente settimi, devono tentare di recuperare terreno proprio contro la Dea, attualmente decima ma che si è sempre prospettata essere un’avversaria particolarmente tosta. Calcio d’inizio alle ore 14.30 al centro sportivo Bortolotti di Zigonia.

Primavera, Atalanta-Torino: la diretta

4′ Squillo di Rosa che rischia il fuorigioco ma commette fallo. Tutto da rifare per l’attaccante del Torino

3′ Zanetti viene messo a terra. L’arbitro fischia e fa ripartire il Toro con il possesso della sfera

3′ Toro subito aggressivo, ma l’Atalanta non è da meno. Oliveri cerca velocità, ma Angori chiude con una scivolata. L’arbitro lascia proseguire

2′ Rimessa laterale per l’Atalanta, che torna dalle retrovie

1′ Si riparte! Questa volta è il Toro a gestire il primo pallone!

1′ Doppia sostituzione nel Toro: entrano Amadori e Rosa per Dellavalle e Di Marco

SECONDO TEMPO

45′ Finisce qui il primo tempo! Dea che chiude in vantaggio per 2-1!

45′ Azione del gol: ci pensa Caccavo a riaprire il match! Dopo grande fatica da parte dei granata, riceve palla e va a botta sicura di sinistro, poco sotto la traversa, spiazzando Sassi!

45′ GOOOOOOOOOOOL DEL TOROOOOOOOOOOOOOOO

45′ Incrocio dei pali colpito da De Nipoti! Atalanta ancora vicina al 3-0!

43′ Ancora pericolo Oliveri, che calcia di nuovo in porta ottenendo un corner. Sempre lui calcia in mezzo ma i granata recuperano

42′ Tentativo del Torino da sinistra, ma la sfera finisce dritta tra le braccia di Sassi

41′ Flipper in mezzo dopo il corner battuto, che favorisce i granata

41′ Grande chiusura di Reali e Milan su De Nipoti, vicino al terzo gol. Si salvano in corner i granata

40′ Rimessa per il Toro, che non la gestisce al meglio ed inverte le sorti. Ripartono i nerazzurri con Panada

38′ Corner battuto in mezzo, ma la difesa del Toro allontana

37′ Grande pericolo della Dea! De Nipoti tenta il gesto tecnico. Milan allontana in corner con la mano

36′ Punizione per il Toro. Batte Angori suls econdo palo. Polenghi tenta la spizzata di testa, troppo debole però per impensierire Sassi

35′Ammonito Ceresoli per un fallo su Pagani

35′ Il Torino riparte da Milan. La Dea recupera in fretta la sfera, ma Giovane la mette in out toccandola per ultimo

34′ Qualche difficioltà di troppo per il Torino, che resta chiuso nella propria metà campo

33′ Atalanta in avanti con De Nipoti. In quattro su lui alla fine hanno la meglio

31′ Ripartenza del Torino bloccata da Del Lungo, che chiude da Sassi

30′ Punizione per i granata. Batte Angori di sinistro. Reali riesce a tirare, ma non in modo efficace. Nessuna preoccupazione per Sassi

29′ Azione del gol: Oliveri pesca Renault dal alto opposto. Dellavalle devia la sfera e confonte Milan, che non reisce a togliere il pallone dalla traiettoria che lo manda in porta

28′ Gol della Dea!

28′ Occasione Toro! Pagani serve Di Marco che si ritrova la sfera tra i piedi e cerca la conclusione tutto solo, ma viene murato

27′ Ammonito Sassi per perdita di tempo

27′ Tentativo dalla distanza di La Marca! La sfera finisce lontana a lato dello specchio

26′ I granata ripartono dalle retrovie e fanno girare la sfera

25′ Buon recupero di La Marca, che va da Angori. L’esterno del Toro crossa in mezzo ma la sfera supera al traversa uscendo

24′ Corner conquistato da Angori. Sfera battuta sul primo palo con Caccavo che tenta il colpo di testa. La sfera viene allontanata ma rimane ai granata, che tornano da Milan

23′ L’Atalanta prova il lancio lungo per Sidibe, che viene però anticipato da Milan. Riparte il Toro

22′ I granata faticano ad uscire dalla propria metà campa. De Nipoti recrimina per un contatto con un avversario, ma l’arbitro lascia proseguire

21′ Corner per l’Atalanta. Coppitelli viene intanto rimproverato. Palla battuta in mezzo, ma Del Lungo non ci arriva. Il Toro tenta di ripartire ma non ci riesce

20′ Dea ancora in avanti. È ancora Renault a rendersi pericoloso, ma Pagani lo ferma e attiva Caccavo che, arrivato in area, appoggia la sfera ma Del Lungo allontana

18′ Azione del gol: gol sbagliato, gol subito per il Torino! Dopo un grande rischio, la Dea trova il vantaggio grazie ad un tap-in vincente di Pagani!

17′ Gol della Dea!

17′ Occasione Toro! I granata passano da Pagani ad Angori, ma Renault si improvvisa portiere e salva i suoi!

16′ Corner per la Dea. Batte Ceresoli in mezzo. Giovane cerca di schiacciare il pallone a terra, ma Milan blocca il tiro

15′ Pericolo Dea. De Nipoti cerca di servire Pagani, che non ci arriva. Il Toro ne approfitta e si butta sul fronte opposto. Manca l’intesa vincente tra La Marca e Pagani

14′ Toro in attacco, ma il pallone torna in fretta agli avversari, che ripartono da Sassi

13′ I granata mettono ordine,c ercando di far sbilanciare la Dea

12′ Buon recupero in mezzo al campo per il Torino. Di Marco cerca soluzioni ma non le trova e scarica su Dellavalle

11′ ripartenza del Toro su un errore di Panada. Caccavo non ci arriva e Panada ne approfitta per recuperare la sfera, viene poi fermato da un avversario, che fa ripartire i suoi

11′ Rimessa laterale per i granata. Se ne occupa Caccavo, che però regala il possesso ai suoi

10′ Fallo di Renault. Riparte il Toro con una punizione dalle retrovie

9′ Corner per la Dea. vola via la bandierina, risistemata da Ceresoli e Panada. Sfera battuta sul primo palo dove c’è Del Lungo che ci prova di testa, ma la difesa del Toro allontana. I nerazzurri restano in avanti

8′ Rimessa laterale per i bergamaschi, che sono costretti a tornare dalle retrovie sul pressing avversario

7′ Buona lettura di gioco di Angori, che fa ottenere ai suoi una rimessa alterale. I granata ripartono con un lancio lungo, ma Del Lungo allontana

6′ La Dea prova a fare la partita. Il Toro non resta a guardare e cerca di impedirglielo

5′ I granata richiedono l’intervento dell’arbitro per una trattenuta e ottengono una punizione. Batte Milan con un lancio lungo ma l’Atalanta riconquista subito il possesso del pallone

4′ Altra punizione per l’Atalanta. Tiro lungo della Dea, che non viene intercettato da nessuno

3′ Tentativo del Torino. La sfera viene messa da Pagani, che però non gestisce il primo controllo. Interviene Ceresoli, che ottiene una punizione

2′ L’Atalanta continua a gestire la sfera con aggressività. I granata recuperano per qualche secondo il possesso, ma De Nipoti disturba mettendo il pallone in out

1′ Si parte! Primo pallone toccato dalla Dea, che cerca subito di andare in avanti! Problemi invece per Garbett sul fronte granata, che lascia spazio a Pagani in campo

PRIMO TEMPO

Primavera, Atalanta-Torino 2-1: il tabellino

Marcatori: pt 17′ Pagani (A); pt 27′ Renault (A); pt 45′ Caccavo (T)

Ammoniti: pt 27′ Sassi (A); st 35′ Ceresoli (A)

Atalanta: Sassi, Del Lungo, Ceresoli, Renault, Sidibe, Oliveri, Panada, De Nipoti, Pagani, Berto, Giovane. A disp. Dajcar, Zuccon, Vorlicky, Hecko, Chiwisa, Fisic, Omar, Bernasconi. All. Brambilla.

Torino: Milan, Savini, Di Marco (st 1′ Rosa), La Marca, Pagani, Polenghi, Angori, Reali, Dellavalle (st 1′ Amadori), Caccavo, Zanetti. A disp. Vismara, Manzari, Akhalaia, Sassi, Ciammaglichella, Lindkvist, Giorcelli, Gineitis. All. Coppitelli.

Primavera, Atalanta-Torino: il prepartita

I ragazzi di Coppitelli sono pronti a risollevarsi dopo il 3-4 rimediato contro la Juventus. Il rientro dalla pausa forzata a causa Covid non ha portato gli effetti sperati, privando il tecnico granata di due pedine importanti. Non saranno a disposizione Baeten e N’Guessan, squalificati dal Giudice sportivo dopo il derby. Resettare è quindi l’imperativo che deve guidarli in questa sfida che comincerà alle 14.30. I bergamaschi hanno un morale più alto rispetto ai loro avversari: sono infatti reduci da un pareggio contro l’Hellas Verona e, favoriti dal terreno di gioco di casa, cercheranno la continuità.

Primavera, Atalanta-Torino: le formazioni ufficiali

Primavera, Atalanta-Torino: dove vederla in tv e streaming

Atalanta-Torino in diretta sarà trasmessa da Sportitalia, che detiene i diritti del campionato Primavera e in streaming su Sportitalia.com. La diretta web sarà su Toro.it.