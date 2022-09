La Primavera granata affronterà domani alle 14 la Roma, test importante per i ragazzi di Scurto ancora a punteggio pieno

Tre vittorie in tre partite – contro Cagliari, Atalanta e Inter – in questo avvio di campionato per la primavera allenata da Scurto, che con 9 punti totalizzati fino ad oggi è l’unica squadra ancora a punteggio pieno. Domani i granata dovranno affrontare una squadra molto forte e determinata a far bene: la Roma. La primavera giallorossa lo scorso anno si era piazzata prima in classifica con un vantaggio di 6 punti sulla seconda, l’Inter. In questo avvio di campionato la compagine laziale ha raccolto 6 punti in 3 partite, vincendo con Cesena e Atalanta e perdendo solo con il Bologna, 7 gol fatti e 3 subiti in questo avvio di campionato. La Roma è quindi una squadra da temere sia per le sue doti offensive che per le sue qualità difensive. Sarà sicuramente una partita avvincente e una prova difficile per la squadra piemontese che cercherà in tutti i modi di restare a punteggio pieno. La partita si giocherà domani alle 14 a Roma, allo stadio delle Tre Fontane, stadio in cui la Roma ha subito la sua unica sconfitta, fino ad ora, contro il Bologna per 2 a 0. Entrambe le squadre vogliono cercare di fare punti domani, il Toro per restare a punteggio pieno, la Roma per avvicinarsi il più possibile alla vetta della classifica.