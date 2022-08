La diretta di Torino-Inter Primavera, match valido per la 3^ giornata: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

È di nuovo tempo di calcio per la Primavera del Torino che, dopo le due vittorie conquistate nelle prime due giornate di campionato, si prepara ad affrontare l’Inter. Edordio casalingo che ha tardato ad arrivare ma che vedrà Vercelli accogliere i giovani torelli a caccia di continuità sotto la guida di Scurto. Grande assente dal trofeo “Mamma e Papà Cairo”, la squadra allenata da Chivu ha per ora raccolto solo un punto grazie al apreggio col Cagliari e cercherà di rifarsi proprio oggi, a partire dalle 16.30 contro in casa Toro. Segui in diretta Atalanta-Torino Primavera su Toro.it.

Primavera, Torino-Inter: la diretta

5′ Calmorosa occasione per il Toro! Vaiarelli si presenta in area e calcia ma Botis gli dice no!

3′ Sostituzione nell’Inter: dentro Di Maggio per Martini

3′ Pericolo Inter! Ci prova subito Owusu che calcia alto sopra la traversa!

2′ Inter che alza subito il baricentro

1′ Si ricomincia! Primo pallone gestito dall’Inter

1′ Sostituzione nell’Inter:esce Iliev ed entra Owusu

1′ Doppia sostituzione nel Toro: entrano Vaiarelli e D’Agostino al posto di Antolini e Weidmann

SECONDO TEMPO

43+3′ Finisce qui! Il Toro chiude in vantaggio per 1-0 contro l’Inter!

45+3′ Kamatè salta Dembelè ma commette fallo. Punizione dalle retrovie per i granata

45+2′ Rimessa laterale per il Toro. Se ne occupa Dellavalle che serve Weidmann ma Carboni recupera

45′ 3 minuti di recupero

45′ Fallo di Carboni che contrasta con Ruszel

44′ Corner per l’Inter. Batte Iliev sul primo palo ma la sfera viene allontanata

43′ N’Guessan salva tutto con una chiusura in difesa su una serie di rimpalli!

42′ Fallo in attacco di Dembelè ai danni di Fontanarosa

41′ Corner per il Toro che esegue uno schema ed è costretto a ripartire da dietro

40′ Toro che torna in avanti. Dembelè si occupa di una rimessa laterale e va da Gineitis che tenta di girare la sfera in mezzo ma non ci riesce

39′ Resta a terra Dembelè dopo un contrasto

39′ Ancora l’estremo difensore granata a salvare i suoi! Doppia parata sui colpi di Iliev e Kamatè

38′ Grande risposta di Passador sul tiro di Carboni, che toglie la sfera dalla porta!

37′ Altro corner per i nerazzurri. Batte Iliev sul primo palo da Fontanarosa, ma la sfera non passa

36′ Ci prova Carboni di testa, ma la sfera finisce alta sopra la traversa

35′ Batte Iliev verso Guercio, ma N’Guessan allontana di testa

35′ Buona chiusura di -gineitis su Zanotti. Corenr per l’Inter

34′ Pericolo Kamatè, che scambia con Iliev e cerca la rete. Passador blocca il tiro

33′ Giropalla dell’Inter

31′ Punizione conquistata da Jurgens. Kamatè recupera in fretta il possesso della sfera

30′ Si scaldano gli animi! Dellavalle vicino ad una testata nei confronti di un avversario a gioco fermo. L’arbitro lo grazia

29′ Chance per l’Inter che calcia ma viene murata da N’Guessan. Il difensore granata subisce fallo da Esposito

28′ Riprende il gioco

26′ Cooling break per le due formazioni

25′ Rimessa laterale da posizione avanzata per l’Inter, costretta a ripiegare nelle retrovie

22′ Fallo di Esposito ai danni di Dembelè. Il Toro prende fiato

21′ Gran parata di Passador che evita il pareggio! Guercio ci prova di tacco ma il portiere granata gli dice no e chiude in corner

20′ Primo squillo dell’Inter! Giropalla veloce che porta la sfera a Perin. Sfera deviata in out da Passador

19′ Spreco di Jurges che calcia alto sopra la traversa!

19′ Fallo subito da Gineitis. Punizione da posizione interessante per l’Inter

18′ Corner per il Toro. Se ne occupa Gineitis. Zanotti allontana di testa

17′ Ancora Ansah pericoloso! Progressione importante da parte sua. Prova poi a lanciare Dembelè. che viene chiuso

16′ L’Inter prova ad alzare il baricentro dopo lo svantaggio

15′ Azione del gol: ancora lui! Ancora Ansah a segno! Gineitis apre dal alto opposto. Ci arriva Dembelè che la mette dentor e l’attaccante granata la mette dentro!

14′ GOOOOOOOOOOOL DEL TOROOOOOOOOOOOOOO!

12′ Ammonito Weidmann per un fallo ai danni di un avversario

11′ Rimessa laterale a favore del Toro che resta in posizione avanzata

10′ Riparte il Toro. Ansah, che riceve palla e prova a girarsi ma viene beffato dalla difesa avversaria

7′ Qualche problema per Dembelè dopo uno scatto, il terzino del Torino resta però in campo

4′ AMMONITO Kamatè

1′ Inizia la partita. Primo pallone toccato dal Torino

Primavera, Torino-Inter 1-0: il tabellino

Marcatore: pt 14′ Ansah (T)

Ammoniti: pt 4′ Kamate (I); 12′ Weidmann (T)

Torino (4-3-1-2): Passador; Dembelè, N’Guessan, Anton, Dellavalle; Gineitis, Ruszel, Antolini (st 1′ Vaiarelli); Weidmann (st 1′ D’Agostino); Ansah, Jurgens. A disposizione: Hennaux, Brezzo, Gaj, Rettore, Caccavo, Dell’Aquila, Corona, Dalla Vecchia, Savva, Bura, Njie. Allenatore: Scurto.

Inter (4-3-2-1): Botis; Zanotti, Guercio, Fontanarosa, Perin; Martini (st 3′ Di Maggio), Andersen, Kamaté; Carboni, Iliev (st 1′ Owusu); Esposito. A disposizione: Calligaris, Basti, Stankovic, Grygar, Stabile, Sarr, Curatolo, Biral, Dervishi, Stante, Di Pentima, Pelamatti. Allenatore: Chivu.

Primavera, Torino-Inter: il prepartita

Tutto pronto a Vercelli, nuova casa del Torino Under 19, che esordirà oggi tra le mura amiche contro l’Inter. Due inizi di stagione differenti per due formazioni diverse. I granata vantano infatti già sei punti all’attivo e un buon settimo posto, contro il quattordicesimo dei nerazzurri. Resta out per l’attacco di mister Chivu Zubereck a causa di una frattura del braccio che lo ha tenuto fuori già nelle prime due giornate. Il Toro tornerà ad affidarsi ad Ansah, tra i migliori in queste prime giornate di campionato.

Primavera, Torino-Inter: dove vederla in TV e streaming

Torino-Inter Primavera sarà trasmessa in diretta da Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre e sarà inoltre disponibile su smart tv, tablet, smartphone. La diretta web sarà invece disponibile su Toro.it.

Primavera, Torino-Inter: le formazioni ufficiali

Torino: Passador, Anton, N’Guessan, Gineitis, Ansah, Jurgens, Antolini, Dellavalle, Dembele, Weidmann, Ruszel. A disposizione: Hennaux, Brezzo, Gaj, Rettore, D’Agostino, Caccavo, Dell’Aquila, Corona, Vaiarelli, Dalla Vecchia, Savva, Bura, Njie. Allenatore: Scurto.

Inter: Botis, Zanotti, Fontanarosa, Guercio, Martini, Carboni, Iliev, Kamate, Esposito, Andersen, Perin. A disposizione: Calligaris, Basti, Stankovic, Grygar, Stabile, Di Maggio, Sarr, Curatolo, Biral, Dervishi, Stante, Owusu, Di Pentima, Pelamatti. Allenatore: Chivu.