Dopo aver disputato le prime due partite di campionato fuori casa il Torino Primavera si avvicina al primo match casalingo contro l’Inter

Se la squadra allenata da Ivan Juric ha iniziato la nuova stagione in maniera molto positiva, con Rodriguez e compagni che sono ancora imbattuti, il Torino Primavera non è stato da meno. La squadra di Giuseppe Scurto ha iniziato il nuovo campionato collezionando due vittorie: la prima contro il Cagliari e la seconda contro l’Atalanta. Entrambi i successi raccolti nelle prime due giornate del campionato Primavera 1 2022/2023 sono arrivate in trasferta. I granata giocheranno la loro prima partita in casa solamente domani, mercoledì 31 agosto, quando ospiteranno l’Inter. Quest’anno il Torino Primavera non giocherà le partite casalinghe allo Stadio Vittorio Pozzo di Biella, come è accaduto nella scorsa stagione e nemmeno al Filadelfia, ma allo Stadio Silvio Piola che si trova a Vercelli. Bisognerà vedere se la squadra di Scurto si trasferirà in maniera definitiva a Vercelli o se è solamente una soluzione temporanea. Per il momento la base per i granata sarà quella e senza alcuna ombra di dubbio l’esordio casalingo non sarà dei più semplici, dato che i granata si troveranno contro l’Inter. Una squadra che non è mai facile da affrontare.

Da Biella a Vercelli: i granata si allontanano dal Filadelfia

Già da diverso tempo si vociferava di un possibile trasferimento del Toro Primavera a Vercelli. Passaggio che è diventato ufficiale qualche giorno fa, quando la Lega Serie A attraverso un comunicato ufficiale ha reso noto che la partita tra le Primavere di Toro e Inter si sarebbe disputata sul campo del Piola. I granata dunque si sono allontanati da Torino. Infatti, se lo Stadio Vittorio Pozzo di Biella dista 81 km dal Filadelfia, lo Stadio Silvio Piola di Vercelli dista dal centro sportivo dove si allena la squadra di Juric 83 km. Però non è detto che i granata poi non si possano spostare e cambiare la loro ”casa”.

L’Inter affronterà i granata con il coltello tra i denti

Ma al di là di dove si giocherà, i granata non vorranno e non potranno sbagliare contro i nerazzurri. La squadra di Scurto vorrà dare continuità al percorso appena iniziato, tanto quanto vorrà continuare a occupare le zone alte della classifica. I piemontesi devono essere ben consci che si troveranno contro un Inter molto agguerrita, dato che nelle prime due giornate di campionato hanno rimediato una sconfitta contro il Bologna e un pareggio contro il Cagliari. Anche il Toro dovrà cercare di negare ai nerazzurri la gioia del primo successo nel nuovo campionato.