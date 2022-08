La diretta di Atalanta-Torino Primavera, match valido per la 2^ giornata: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Seconda giornata del campionato Primavera. Il Torino di Scurto, che nella prima giornata ha battuto 1-0 il Cagliari in terra sarda, sarà impegnato di nuovo in trasferta, stavolta sul campo dell’Atalanta. Due squadre che nonostante la partecipazione al “Memorial Mamma e Papà Cairo” non si sono incrociate, dato che i nerazzurri hanno vinto la semifinale giocando (e vincendo) la finale del torneo, al contrario della Primavera granata. Segui in diretta Atalanta-Torino Primavera su Toro.it.

Primavera, Atalanta-Torino: la diretta

18′ Bella azione del Torino conclusa da Weidmann che calcia però sopra la traversa

17′ Toro pericoloso da angolo, Anton colpisce di testa ma non trova la porta

13′ Partita vivace in questa prima fase, con le due squadre che si stanno affrontando a viso aperto

10′ Ora è Fisic a impegnare Passador con un destro bloccato a terra in due tempi dal portiere del Torino

8′ Risponde l’Atalanta: diagonale pericoloso di Bordiga, Passador è bravo a opporsi

5′ Il Toro è passato in vantaggio alla prima occasione della partita. Ora l’Atalanta prova a reagire

4′ Il gol: rilancio lungo di Passador, i difensori dell’Atalanta lasciano scorrere il pallone su cui si avventa Ansah prima del portiere nerazzurro e l’attaccante granata è bravo a portare in vantaggio i suoi

4′ GOOOOOOLLLLLL del Toro. Ha segnato Ansah!!!

1′ Inizia la partita

Primavera, Atalanta-Torino 0-1: il tabellino

Reti: pt 4′ Ansah (T)

Primavera, Atalanta-Torino: il prepartita

Ore 10.30 Scurto si affida a una linea difensiva consolidata per la partita contro l’Atalanta con tre reduci della passata stagione, come Dellavalle, Anton e N’Guessan, davanti al nuovo numero 1 Passador. In attacco c’è Ansah, che con un suo gol ha deciso la partita di una settimana fa contro il Cagliari.

Ore 10 Manca circa un’ora al calcio d’inizio di Atalanta-Torino. Squadre già arrivate nell’impianto e pronte per iniziare il riscaldamento che precederà la sfida tra i nerazzurri e i granata. Nerazzurri reduci da una sconfitta mentre il Toro è a caccia di conferme dopo il successo all’esordio.

Dove vedere Atalanta-Torino Primavera in streaming e tv

Atalanta-Torino in diretta streaming sarà trasmessa da Solocalcio, canale di Sportitalia, visibile su smart tv, tablet, smartphone. La diretta web sarà invece disponibile su Toro.it.

Primavera, Atalanta-Torino: le formazioni ufficiali

Atalanta: Bertini, Del Lungo, Chiwisa, Muhameti, Fisic, De Nipoti, Bordiga, Ghezzi, Palestra, Guerini, Vavassori. A disposizione: Maglieri, Illipronti, Bernasconi, Saleh, Roaldsoy, Omar, Riccio, Vitucci, Stabile, Perez, Colombo, Armstrong, Regonesi, Bevilacqua, Tornaghi, Allenatore: Fioretto

Torino: Passador, Anton, N’Guessan, Gineitis, Caccavo, Ansah, Antolini, Dellavalle, Dembele, Weidmann, Ruszel. A disposizione: Hennaux, Brezzo, Gaj, Wade, Rettore, D’agostino, Dell’Aquila, Azizi, Jurgens, Corona, Savva, Bura, Marchioro. Allenatore: Scurto