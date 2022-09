Roma-Torino, diretta della partita del campionato Primavera 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Quarta giornata di campionato. La Primavera torna in campo alle 14: Roma-Torino è la sfida che vedrà i granata tornare sul terreno di gioco dopo le tre vittorie consecutive infilate nelle prime tre stagionali. Dopo aver battuto il Cagliari, l’Atalanta e l’Inter, la squadra di Scurto sarà di scena al Tre Fontane contro i giallorossi di Guidi, nella prima annata senza Alberto De Rossi sulla panchina. Segui in diretta Roma-Torino Primavera.

Primavera Roma-Torino, la diretta

2′ Conclusione dal limite di Jurgens: alto sopra la traversa

1′ Si riparte con la Roma che ha battuto il calcio d’inizio

SECONDO TEMPO

47′ L’arbitro manda tutti negli spogliatoi: il primo tempo si chiude sull’1-1

44′ Reazione del Toro che conquista un angolo

42′ GOL della Roma, ha pareggiato Cassano. Dormita della difesa: sul cross dalla sinistra Cassano si ritrova tutto solo in area e ha tutto il tempo di stoppare e mirare al palo più lontano

41′ Pisilli sulla trequarti serve sulla destra Joao Costa, che salta un avversario, entra in are e lascia partire un cross che Anton devia in angolo

37′ Il copione è lo stesso dei primi minuti: la Roma a caccia del gol, Toro che si difende bene ma che fa fatica a costruire. Due lanci lunghi di Passador negli ultimi minuti, per due volte pallone intercettato dai giallorossi

33′ Va giù Satriano in uno spalla a spalla con N’Guessan, vicinissimo l’arbitro che fa continuare

33′ Possibilità di ripartenza, Antolini serve Jurgens sulla trequarti ma Baldi aveva intuito tutto uscendo dalla propria area per anticipare l’attaccante

30′ Ripreso il gioco

28′ Cooling break al Tre Fontane

27′ Angolo per la Roma, sul tiro dalla bandierina svetta N’Guessan e mette in angolo. Anche il secondo corner è allontanato dalla difesa del Torino

25′ Prova a riprendersi dal gol la Roma, che aveva avuto il controllo del match fino al vantaggio granata

24′ GOOOOOOOOOL del Torino!!!!! Ha segnato Gineitis! Dembelè sfonda sulla destra e lascia partire un tiro potente che Baldi di piede smorza sul primo palo. Missori evita che la palla varchi la linea e spazza, ma non si accorge che c’è Gineitis all’altezza del dischetto, pronto a raccogliere e ad insaccare

20′ Resta a terra il portiere del Torino ma non sembra nulla di grave perché Passador si rialza e rinvia dal fondo

19′ Ancora Roma in avanti: conclusione in area di Missori, para facilmente Passador

18′ Esce Passador su Pisilli! Angolo per la Roma: il giallorosso aveva approfittato di un buco difensivo

15′ Prova ad uscire il Toro: Dembelè per Dell’Aquila che ha campo, l’ex Spal serve Caccavo ma la conclusione dell’attaccante è debole

11′ Pressa la Roma in questi primi minuti, il Toro fa fatica ad uscire

8′ AMMONIZIONE per Joao Costa

5′ Salvataggio sulla linea di Anton: contro piede Roma con Costa che dal limite serve un pallone tagliato a Tahirovic, la tocca Passador, poi spazza Anton sulla linea

4′ Prova a farsi vedere Caccavo dalla parte opposta, angolo conquistato

3′ Destro di Pisilli da fuori, respinge in angolo Passador

1′ Partiti: il Toro ha battuto il calcio d’inizio

Primavera Roma-Torino 1-1: il tabellino

Reti: pt 24′ Gineitis, 42′ Cassano

Ammonito: pt 8′ Joao Costa

Roma: Baldi, Missori, Foubert-Jacquemin, Chesti, Pisilli, Cassano, Oliveras Codina, Faticanti, Satriano, Costa, Tahirovic. A disposizione: Razumejevs, Del Bello, Vetkal, Cherubini, Pagano, Pellegrini, Koffi, Misitano, D’Alessio, Majchrzak, Silva, Louakima, Falasca, Ciufferi, Graziani. Allenatore: Guidi.

Torino (4-3-1-2): Passador; Dembelè, N’Guessan, Anton, Dellavalle; Antolini, Ruszel, Gineitis; Dell’Aquila; Jurgens, Caccavo. A disposizione: Hennaux, Brezzo, Gaj, Rettore, D’agostino, Ansah, Corona, Dalla Vecchia, Savva, Bura, Njie, Weidmann, Marchioro. Allenatore: Scurto

Primavera Roma-Torino: dove vederla in tv e streaming

Roma-Torino Primavera sarà trasmessa da Sportitalia, sul canale 60, e in streaming sul sito di Sportitalia.

Primavera Roma-Torino: il prepartita

Ore 13.15 Mancano circa 45 minuti alla sfida del campionato Primavera tra la Roma e il Torino. Al Tre Fontane si sfideranno giallorossi e granata: la squadra di Scurto è reduce da tre vittorie di fila e prima di questa giornata era in testa da sola, quella di Guidi ha invece sei punti, frutto di due vittorie e una sconfitta. A breve le squadre inizieranno il riscaldamento che precederà il fischio d’inizio del match.

Primavera Roma-Torino: formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali:

Roma: Baldi, Missori, Foubert-Jacquemin, Chesti, Pisilli, Cassano, Oliveras Codina, Faticanti, Satriano, E costa Cesco, Tahirovic. A disposizione: Razumejevs, Del Bello, Vetkal, Cherubini, Pagano, Pellegrini, Koffi, Misitano, D’Alessio, Majchrzak, Silva, Louakima, Falasca, Ciufferi, Graziani. Allenatore: Guidi.

Torino: Passador, Anton, N’Guessan, Gineitis, Caccavo, Dell’Aquila, Jurgens, Antolini, Dellavalle, Dembele, Ruszel. A disposizione: Hennaux, Brezzo, Gaj, Rettore, D’agostino, Ansah, Corona, Dalla Vecchia, Savva, Bura, Njie, Weidmann, Marchioro. Allenatore: Scurto