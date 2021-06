Empoli-Torino, la diretta della partita del campionato Primavera 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Ancora tre giornate da giocare. Il Toro Primavera alle 15 sarà di scena a Empoli per provare ad inseguire quella salvezza che sarebbe automatica solo lasciandosi alle spalle tre squadre. Al momento la squadra di Coppitelli è terzultima, a più cinque dalla Lazio e a due punti dal Bologna, battuto domenica. Solo superando i felsinei i granata eviterebbero i playout, che coinvolgeranno penultima e terzultima. Segui la diretta Primavera di Empoli-Torino su Toro.it.

Primavera, Empoli-Torino: la diretta

13′ Punizione per l’Empoli. Si riparte dal centrocampo. Coppitelli viene intanto richiamato dall’arbitro. Riprende poi il gioco, con i toscani che tornano dalle retrovie

12′ Baldanzi finisce a terra all’interno dell’area granata. L’arbitro lascia proseguire il gioco, non fischiando il rigore. Qualche protesta da parte della squadra di casa

11′ Buon recupero di Foschi, che viene poi messo giù da un avversario. I granata ripartono con una punizione

10′ Fuorigioco di un giocatore dell’Eempoli. L’arbitro concede una punizione al Toro, che riparte

9′ Traversa dell’Empoli di Degli Innocenti! Su sviluppo da corner, l’azzurro calcia in porta. Sava si tuffa e la fortuna è dalla sua parte, perchè viene colpito il legno

9′ Rimessa laterale per l’Empoli da posizione pericolosa. I toscani riescono con Rizza a crossare sul primo palo. Foschi chiude in corner

8′ Corner per l’Empoli. Palla battuta sul primo palo, dove ad attenderla c’è Ekong. Il gicoatore dell’Empoli cerca ancora la spizzata verso la porta avversaria, ma sbaglia le misure

7′ Empoli in avanti. Mischia nell’area granata, con la difesa che riesce a spazzare via il pallone dopo qualche rischio. Ciammaglichella gestisce il pallone

6′ Giro palla del Toro. Greco scatta in avanti da sinistra, scaricando per Vianni. La palla però esce. Rimessa laterale per gli Azzurri

5′ Doppio tentativo dell’Empoli che cerca la doppia conclusione. C’è però fuorigioco di Berardinelli. L’arbitro fischia

4′ Batte Larotonda direttamente in porta. Biagini blocca la sfera e fa ripartire velocemente i suoi

3′ Toro in avanti. I granata cercano qualche spazio nell’area avversaria. Alla fine Greco guadagna una punizione per fallo di mano da parte di Donati

2′ Primo pallone pericoloso dell’Empoli. I toscani si portano in avanti. Ekong riceve palla e cerca subito lo specchio avversario. Nulla di fatto

1′ Si comincia! Primo pallone giocato dall’Empoli con Ekong. I toscani cercano subito di impostare il gioco

PRIMO TEMPO

Primavera, Empoli-Torino 0-0: il tabellino

Empoli: Biagini, Donati, Rizza, Degli Innocenti, Siniega, Pezzola, Lipari, Belardinelli, Ekong, Baldanzi, Fazzini. A disp. Fantoni, Riccioni, Fradella, Indragoli, Sidibe, Rossi, Simic, Brkic, Manfredi, Lombardi, Bozhanaj, Martini. All. Buscè

Torino: Sava, Foschi, Greco, Spina, Kryeziu, Nagy, Ciammaglichella, Larotonda, Cancello, Lovaglio, Vianni. A disp. Girelli, Fiorenza, Portanova, Celesia, Gregori, Di Marco, Tesio, Savini, Continella, Karamoko, La Marca, Horvath. All. Coppitelli

Primavera, Empoli-Torino: il prepartita

Manca circa mezz’ora alla sfida tra Empoli e Torino. In terra toscana la squadra di Coppitelli si giocherà un pezzo si salvezza ed arriva dopo la bella vittoria di Volpiano. Primo match da titolare per il classe 2005 Ciammaglichella, reduce da un’ottima prestazione contro il Bologna e pronto a ripetersi. Qualche nuvola ma temperatura di poco inferiore ai trenta gradi, e Empoli, dove le squadre stanno finendo le operazioni di riscaldamento prima del calcio d’inizio delle 15.

Primavera, Empoli-Torino: dove vederla in tv e streaming

La partita Primavera Empoli-Torino in diretta sarà trasmessa sull’app di Sportitalia Si Solo calcio e su Torino Channel, canale 234 di Sky.

Primavera, Empoli-Torino: le formazioni ufficiali

