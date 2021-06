La squadra di Coppitelli dopo la fondamentale vittoria contro il Bologna cercherà di portare a casa i 3 punti anche contro l’Empoli

Il Toro Primavera dopo la vittoria 4-1 contro il Bologna si appresta ad affrontare l’Empoli (calcio d’inizio domani, mercoledì 9 giugno, alle 15) che si trova al 5 posto in classifica con 46 punti. Anche la squadra toscana arriva alla sfida contro la squadra di Coppitelli da una vittoria 2-3 contro l’Inter al secondo posto solo dietro alla Juventus. La squadra granata dopo il ritorno di Federico Coppitelli sulla panchina del Toro ha registrato una grande crescita, riuscendo a portare a casa punti ma anche prestazioni convincenti. Vianni e compagni che attualmente occupano il terz’ultimo posto in classifica stanno cercando in tutti i modi di centrare la salvezza diretta senza passare dai play out. Un risultato positivo anche contro gli azzurri allenati da Antonio Buscé oltre a dare continuità agli ultimi 3 risultati positivi, dove i granata hanno conquistato 2 pareggi e una vittoria, sarebbe un grande passo in avanti per centrare l’obiettivo salvezza.

Contro l’Empoli si cercherà di agganciare il Bologna

La squadra di Coppitelli si trova a 2 punti di distanza dal Bologna quart’ultimo che per il momento occupa l’ultima posizione utile per la salvezza diretta. La Lazio invece che nell’ultimo turno di campionato nel match contro il Cagliari ha rimediato una sconfitta ora dista 5 punti. La squadra emiliana dopo la caduta contro il Toro dovrà affrontare l’Ascoli ultimo in classifica. I granata sperano in un altro passo falso del Bologna per poter avvicinarsi o addirittura superare i rossoblù ma per farlo ci sarà bisogno di una grande prestazione contro l’Empoli, cercando quindi di replicare quella contro il Bologna nella quale i granata sono stati praticamente perfetti, con diversi giocatori che hanno stupito in positivo come Savini e Di Marco a centrocampo o come Todisco e Greco sulle fasce.

Per i toscani contro l’Inter grande dispendio di energie

I granata contro il Bologna hanno convinto tutti e hanno dimostrato che con il ritorno di Coppitelli le cose sono cambiate e i risultati lo dimostrano. Nelle ultime sette partite i granata hanno raccolto 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Non una partita eccessivamente dispendiosa quella dei granata contro i rossoblù, al contrario dell’Empoli che arriva da una gara combattuta fino all’ultimo contro l’Inter, con i neroazzurri che fino all’ultimo hanno cercato di agguantare il pareggio. A essere decisiva è stata la doppietta di Ekong. L’attaccante svedese, reduce da un’ottima prestazione in cui ha trovato per due volte la via del gol, cercherà di ferire anche il Toro che però non potrà sbagliare la partita se si vuole salvare.