Celesia sbaglia subito, poi si riscatta con personalità. Tesio mette ordine a centrocampo, Vianni troppo solo: le pagelle di Inter-Torino Primavera

SAVA 6: pronti via e deve fare un miracolo su Bonfanti, poi nulla può sulla zampata di Fonseca. L’inizio di partita lo vede protagonista, poi non deve effettuare altri interventi di rilievo.

ACETO 6: fa valere i suoi centimetri e rischia solo nel finale, quando Fontanarosa penetra in area nella sua zona. Prezioso nei calci piazzati, sia quando deve difendere che quando si tratta di attaccare.

SPINA 6: guida, da centrale, la linea. Soffre solo nei minuti conclusivi, quelli in cui l’Inter si produce nel massimo sforzo, ma senza incorrere in sbavature. Ha la personalità per interpretare con ordine quel ruolo.

CELESIA 6,5: si perde Fonseca nell’azione del vantaggio dell’Inter, un’imprecisione non da lui. Poi si risolleva e offre una prestazione di livello: nella ripresa, in particolare, è autorevole sul centrosinistra del pacchetto a tre.

(Continua a pagina 2)