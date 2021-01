Le dichiarazioni del tecnico della Primavera granata Marcello Cottafava dopo la sfida contro l’Inter, terminata 1-1

Marcello Cottafava, allenatore del Torino Primavera, ha commentato il pareggio dei suoi sul campo dell’Inter. Queste le sue parole: “Come tutti gli allenatori, ero curioso di vedere che risposta avrebbe dato la squadra dopo questo lungo periodo di inattività. Per quanto mi riguarda, sono contento del risultato ma sopratutto della tenuta fisica e mentale dei miei ragazzi. Abbiamo combattuto palla su palla, non mollando un centimetro. Ci credo molto su questo aspetto: penso che, specie per i giovani, sia fondamentale, nonostante non si possa prescindere dalle valutazioni tecniche. Quella di oggi è una prestazione da squadra vera”