Inter-Torino, la diretta live della partita del campionato Primavera 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Sono passati quasi quattro mesi dall’ultima gara ufficiale della Primavera del Torino. Era il 3 ottobre, giornata in cui è maturato l’unico punto che i granata di Cottafava hanno in classifica: un 2-2 strappato addirittura al 98′ da Lovaglio. Ad oltre cento giorni di distanza, Inter-Torino riaprirà i giochi: sarà la prima sfida del 2021, la quarta partita di campionato dei granata, chiamati alla prima vittoria. Segui con noi Inter-Torino Primavera in diretta.

Primavera, Inter-Torino, la diretta

45+4 FINISCE QUI! Inter-Toro termina 1 a 1.

45+4 Inter sempre in avanti. Mirarchi non trova la porta e spedisce fuori il pallone

45+2 Pericolo per il Toro. Ma nessuno dei nerazzurri trova il pallone

45+1 Punizione per l’Inter. Batte Mirarchi

45′ Saranno 4 i minuti di recupero

Sava perde palla ma c’è fallo su di lui

CAMBIO PER IL TORO: esce Foschi ed entra Kryezu

41′ Akhalaia entra in area prova il tiro ma la palla esce fuori

40′ Calcio d’angolo per l’Inter

39′ DOPPIO CAMBIO PER L’INTER: escono Wieser e Fonseca entrano Goffi Fabbian

35′ Intervento irregolare su La Rotonda. Punizione per il Toro

34′ Fallo a favore del Toro. Si riparte con Sava che rilancia

32′ I nerazzurri recuperano il pallone ma non riescono a creare un’azione pericolosa

30′ Il Toro fa girare il pallone

28′ Rimessa laterale per il Toro nella metà campo dell’Inter

28′ Altro fallo in favore dei nerazzurri. Si sta giocando poco in questo frangente del match

25′ CAMBIO PER IL TORO: entra Lovaglio al posto di Horvath

24′ Calcio d’angolo per l’Inter

23′ CAMBIO PER L’INTER: esce Oristanio al suo posto entra Akhalaia

21′ Altra punizione per l’Inter con Oristanio che scodella nell’area granata. Recupera e riparte il Toro

18′ Punizione per l’Inter

17′ Fallo di Casadei su Tesio. Il Toro si appresta a battere la punizione

16′ L’ Inter prova sfruttare la corsia di sinistra

15′ DOPPIO CAMPIO PER L’INTER: fuori Dimarco e Bonfanti dentro Fontanarosa e Mirarchi

13′ CAMBIO PER IL TORO: esce Karamoko entra La Rotonda

12′ Fallo in favore del Toro: con Oristanio che entra su Karamoko

11′ Bonfanti cerca di servire Dimarco la difesa granata capisce tutto e cerca di allontanare il pallone

10′ Scatto di Vianni che poi perde il pallone

8′ Oristanio se ne va da solo fondamentale l’intervento difensivo di Celesia

7′ Azione sofisticata per l’Inter. Con Fonseca che trova solo l’esterno della rete

5′ Calcio di punizione per l’Inter. Con Sottini che per poco non trova il gol

4′ Dimarco a terra dolorante dopo uno scontro. Si ripartirà con una rimessa laterale a favore dell’Inter

3′ Fallo a metà campo su Testo

3′ Sottini prova a far salire l’Inter ma i granata recuperano il pallone

2′ Subito poericolosa l’Inter con Oristanio

1′ Riprende il gioco! Si riparte con l’Inter ad avere il primo possesso

SECONDO TEMPO

45′ FINISCE IL PRIMO TEMPO: senza minuti di recupero

44′ Pallone scaraventato fuori dopo un’azione innescata da Vianni. Sarà rimessa laterale per l’Inter

43′ L’arbitro va a richiamare l’allenatore dell’Inter Armando Madonna

42′ Il Toro è in possesso del pallone che cerca di creare un azione pericolosa

41′ Karamoko cerca di servire Horvath nell’area di rigore dei padroni di casa ma il pallone finisce fuori

40′ Il Toro fa girare il pallone nella propria metà campo

39′ Punizione per l’Inter con Foschi che stende Moretti

36′ Azione del gol: Karamoko sigla l’1-1 con un colpo di testa

36′ GOOOOLLLL DEL TOROOOO

35′ Ammonito Sangalli. Punizione per il Toro a pochi passi dall’area di rigore neroazzurra

33′ E’ ancora l’Inter a gestire il pallone. Oristanio allarga sulla sinistra cercando Dimarco che crossa ma il pallone finisce fuori

32′ Azione pericolosa per l’Inter ma Sava recupera il pallone e cerca di far ripartire il Toro

31′ Adopo recupera il pallone, trova Horvath che si lascia cadere in area di rigore non è fallo e il pallone termina sul fondo

30′ Adesso rimessa laterale per il Toro nella metà campo neroazzurra

29′ Rimessa laterale per l’Inter che ricomincia da capo

27′ Oristanio prova il tiro smorzato da due giocatori granata e la palla finisce tra le mani di Sava

26′ Calcio di punizione per il Toro nella metà campo granata

25′ Foschi entra nell’ area di rigore neroazzurra ma non riesce a servire Vianni

24′ Ammonito Horvath. Il granata in modo falloso cerca di fermare la ripartenza dell’Inter.

22′ Altro calcio di punizione per il Toro

21′ Fallo per il Toro vicino alla bandierina ma il portiere nerazzurro prende il pallone.

20′ Pallone sul fondo dopo un tiro di Vianni, adesso la squadra di Madonna prova a ripartire

19′ Fallo di Bonfanti ai danni del granata Foschi

17′ Sottini cerca di spazzare ma nessun giocatore dell’Inter riesce a recuperare il pallone

16′ L’Inter prova a ripartire ma perde palla e adesso è il Toro che prova salire

14′ Karamoko prova il tiro ma nessun problema per Magri che stoppa il pallone

13′ Il gioco è fermo. A gestire il pallone adesso è il Toro

12′ Fallo nell’area di rigore granata ai danni di Vianni

11′ Angolo per l’Inter che verrà battuto da Wieser

10′ Rimessa laterale per l’Inter nella metà campo granata. I nerazzurri provano a salire sulla fascia di sinistra

9′ Ora il Toro prova a ricominciare da capo. Tiro lungo, palla fuori

6′ GOL DELL’ INTER! Fonseca sblocca la partita

6′ L’Inter sempre in possesso del pallone

4′ Angolo per l’Inter ma il cross finisce fuori

3′ Ancora Inter: Bonfanti prova il tiro ma Sava riesce a buttare il pallone fuori

2′ Oristanio spaventa il Toro. I nerazzurri sempre avanti

2′ L’Inter prova impostare. Si lotta nella metà campo del Toro

1′ Si Comincia!

PRIMO TEMPO

Primavera, Inter-Torino 1-1: il tabellino

Marcatori: pt 7′ Fonseca (I), 36′ Karamoko (T)

Ammoniti: Horvath (T), Sangalli (I)

Inter (4-3-1-2) : Magi; Persyn, Zottin, Moretti, Dimarco (dal 15′ st Fontanarosa) , Sangalli, Wieser, Casadei, Oristanio, Bonfanti, Fonseca. A disp. Rovida, Tonoli, Zanotti, Hotu, Fontanarossa, Mirarchi, Fabbian, Peschetola, Lindkvist, Goffi, Akhalaia. All. Madonna.

Torino (3-5-2): Sava, Aceto, Celesia, Tesio, Spina, Greco, Foschi, Karamoko (11’st La Rotonda) , Vianni, Horvath, Adopo. A disp. Girelli, Fiorenza, Siniega, Portanova, Todisco, Kryeziu, La Rotonda, Salvini, Favale, Lovaglio, Cancello, Gyumah. All. Cottafava.

Arbitro: Cascone di Nocera Inferiore

Primavera, Inter-Torino: il prepartita

Inter e Torino, quando manca circa mezz’ora al fischio d’inizio della partita, sono in campo per il consueto riscaldamento prepartita. Nel frattempo arriva la comunicazione ufficiale delle formazioni. Spicca, dando un’occhiata a quella granata, la presenza dal primo minuto di Adopo, finito fuori dai radar negli ultimi mesi e oggi scelto per scendere in campo dal primo minuto. Lovaglio parte ancora una volta dalla panchina.

Primavera, Inter-Torino: dove vederla in TV e in streaming

La partita Inter-Torino, in diretta, è trasmessa da Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre). E’ possibile seguire la gara anche in diretta streaming sul sito di Sportitalia. Su Toro.it la diretta web dell’incontro.

Primavera, Inter-Torino: formazioni ufficiali

Queste le formazioni ufficiali:

INTER: Magi; Persyn, Zottin, Moretti, Dimarco (dal ‘ st Fontanarosa) , Sangalli, Wieser, Casadei, Oristanio, Bonfanti(dal ‘st Mirarchi) , Fonseca. A disp. Rovida, Tonoli, Zanotti, Hotu, Fontanarossa, Mirarchi, Fabbian, Peschetola, Lindkvist, Goffi, Akhalaia. All. Madonna.

TORINO: Sava, Aceto, Celesia, Tesio, Spina, Greco, Foschi, Karamoko, Vianni, Horvath, Adopo. A disp. Girelli, Fiorenza, Siniega, Portanova, Todisco, Kryeziu, La Rotonda, Salvini, Favale, Lovaglio, Cancello, Gyumah. All. Cottafava.