La Primavera di Cottafava scenderà in campo a Volpiano alle 15 contro il Milan: servono punti per staccarsi dal penultimo posto

Dopo più di due mesi di stop, lo scorso weekend anche il campionato Primavera ha potuto riprendere il proprio cammino, interrotto lo scorso 6 novembre a causa della pandemia da Covid-19. Per il Toro di Cottafava questo ha significato affrontare l’Inter (match valido per il 7° turno di campionato), chiudendo con un 1-1 che ha regalato il secondo punto in classifica ai granata, ancora a secco di vittorie. Il prossimo impegno, in programma domani 27 gennaio, vedrà la Primavera impegnata invece contro il Milan per il recupero della 4^ giornata di campionato. Una sfida che avrà il suo fischio di inizio alle 15 sul campo di Volpiano. Torneranno a giocare in casa, dunque, gli uomini di Cottafava chiamati ad un’impresa per nulla facile ma che sarebbe fondamentale in chiave salvezza.

Contro il Milan per risalire la classifica

La classifica, d’altronde, non sorride alla Primavera del Toro che si trova a condividere con la Prima squadra lo stesso obiettivo: il mantenimento della categoria. Dalla loro parte, però, i giovani Torelli hanno ancora quasi l’intero campionato. Fin qui, infatti, sono solo quattro le partite disputate dai granata di Cottafava che hanno strappato, come dicevamo, appena due punti. Frutto dei due pareggi contro la Spal e, appunto, contro l’Inter. Un bottino che relega il Toro al penultimo posto, appena sopra all’Ascoli, una sola lunghezza dall’Empoli e ad appena due punti dal terzetto formato da Sampdoria, Atalanta e Cagliari (le ultime due hanno una partita in più).

I giochi dunque sono appena iniziati e il Toro avrà tutte le possibilità per risalire la china. Cercano il risultato già a partire proprio da domani anche se di fronte ci sarà un avversario, il Milan, che ha dimostrato di essere una formazione in grado di ambire a posizioni nobili di classifica: con quattro gare all’attivo come i granata, i rossoneri hanno messo in cascina 6 punti.