Lo scorso weekend, dopo uno lungo stop, è ripreso il campionato Primavera 1. Questo pomeriggio, allo stadio Bortolotti di Volpiano, si gioca il recupero della quarta giornata: Torino-Milan. La partita era stata rinviata a causa dei tanti casi di positività al Covid-19 che avevano colpito la formazione granata. La squadra allenata da Marcello Cottafava nelle quattro gare finora giocate ha raccolto 2 punti ed è ancora alla ricerca della prima vittoria, il Milan invece è a metà classifica con 6 punti raccolti sempre in quattro partite. Segui Torino-Milan in diretta con noi su Toro.it.

Primavera, Torino-Milan: il prepartita

Ore 14.30 Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Torino e Milan. Cottafava ha scelto Vianni come terminare offensivo della squadra.

Ore 14.00 E’ una giornata di sole a Volpiano dove, fra circa un’ora si giocherà la partita tra il Torino e il Milan. In attesa di trovare una sistemazione in questi ultimi giorni di calciomercato, Marcello Cottafava può contare ancora su Michel Adopo, anche se quest’oggi il centrocampista francese partirà dalla panchina. Saranno invece in campo dal primo minuto Karamoko, Horvath e Kryeziu, i tre acquisti più importanti arrivati in estate per rinforzare la formazione Primavera del Torino.

Primavera, Torino-Milan: la diretta

40′ Prosegue l’assedio rossonero con Roback che la gestisce rischiando di farla uscire. L’abritro non fischia ed il gioco prosegue

39′ Olzer crossa in mezzo, poi Bright prova a rendersi epricoloso, ma i grnataa chiudono nuovament ein corner. La palla viene messa sul primo palo, ma ad attenderla c’è Sava

38′ Rimessa aterale per il Toro. La batte Greco, che torna indietro. La sfera viene alzata con un campanile che la fa tornare tra i piedi del Milan

37′ Palla messa sul secondo palo da Oddi, ma Olzer, non riesce ad arrivarci. Si salva il Toro

36′ Brambilla gestisce l’azione della squadra ospite. Prova poi il tiro dalal distanza, liberando un sinsitro a giro. La palla viene deviata in corner

35′ Il Milan sfrutta un buon contropiede, rendendosi epricoloso. Roback non reisce però a centrare di testa un pallone crossato dalle sue parti

34′ Punizione battuta con uno schema. La sfera viene poi calciata male dla numero 4 del Toro, che calcia quasi da fermo sbagliando le misure

33′ Ammonito Vianni per la reazione avuta a causa del mancato vantaggio concesso

32′ Si ripartecon Sava, che calcia corto. I granata riescono poi ad avanzare. Vianni protegge la sfera e supera un avversario subendo fallo e chiedendo il vantaggio

31′ La squadra ospite fatica a verticalizzare. Karamoko recupera palla con un rpesunto fallo, ma l’arbitro lascia giocare. I granata ottengono una rimessa laterale

30′ I rossoneri proseguono con la gestione del pallone. La difesa del Toro si salva e respira spazzando via il pallone

29′ Ancora giropalla per il Milan, che si affaccia ancora avanti. Il Toro però recupera e tenta il contropiede su un errore avversario. Horvath si ritrova da solo e non reisce ad arrivare nei pressi della porta rossonera

27′ Brutta botta subita da Karamoko, che mette male la caviglia in un buco che c’è dove c’è il cancello. Il gioco viene temporaneamente femrato, ma il giocatore granata torna presto in campo

26′ Gra recupero di Greco su Olzer. Il giocatore granata riesce a scattare in avanti e serve Horvath, che lotta contro gli avversari. La sfera viene allontanata ma resta ai granata

25′ Rimessa laterale per il Toro. Se ne occupa Greci, aggredito poi da Hilali, che regala così una punizione

24′ Fallo ai danni di Greco non segnalato. Il Milan trona in avanti ma Aceto chiude bene impedendo la amnovra offensiva avversaria

23′ Contropiede efficace del Toro! Horvath scatta e tenta il tiro, sprecando un’occasione per i suoi. Vianni si arrabbia con il compagno, che ha sbagliato la scelta

22′ Mionic non riesce a mantenere il possess del pallone, che viene recuperato da Tedesco. C’è poi un contatto in area che vede coinvolto Olzer. L’arbitro non concede rigore e lascia proseguire

21′ Vicinissimo il gol del Milan! Bright recupera un buon pallone, lasciando poi il tiro a Roback, che dopo una finta, calcia. Ci pensa Sava a sventare il pericolo, chiudendo in corner

20′ Ora è il Toro a far girare palla. Celesia prova a lanciare i suoi. C’è poi una punizione conquistata da Olzer, che favorisce i rossoneri

19′ Prosegue il pressing del Milan. Kryeziu non riesce a controllare la sfera ma è fortunato su una carambola ed ottiene la rimessa laterale. I granata riaprtono da dietro

18′ Occaisone per il Milan! Ancora Olzer dalla distanza calcia diretto verso lo spechcio, ma Sava blocca il tiro con facilità

18′ Il Toro riparte con un lancio lungo di Sava. Horvath prova ad andarsene ma viene bloccato

16′ Il Toro viene schiacciato dagli avversari. Ottiene una rimessa laterale e prova ad affacciarsi nella metà campo avversaria con Celesia, ma la palla torna al Milan

15′ Punizione per i rossoneri. Pronto a calciare Olzer, che va in mezzo. La palla viene allontanata di testa da un difensore granata, ma continua l’assedio rossonero

14′ Altra conclusione per la squadra ospite, che guadagna un corner. Azione combattuta, che vede protagonista di nuovo Roback. Troppi errori in difesa da parte dei granata

13′ Mionic calcia basso. La sfera resta lì, allontanata poi dai granata, che non riescono a tenerla

12′ Altra occasione sempre per i rossoneri. Ancora Brambilla si rende protagonista e serve Olzer, che spreca l’attimo ma guadagna un corner

11′ Occasione epr il Milan! La sfera viene gestita da Bright, che serve Brambilla. L’attaccante rossonero però non controlla il pallone nel migliore dei modi, calciando in maniera goffa e facilitando il lavoro a Sava

10′ Il Toro non pressa alto il Milan, che può così gestire palla. I granata restano compatti

8′ Rimessa laterale a favore del Milan. Mionic si accentra ma un intervento di Greco eprmette il recupero palla e la ripartenza per il Toro, fermato poi

7′ Cross pericoloso da parte dei rossoneri, ma Spina ci mette una pezza ed allontana. Kryeziu prova a ripartire ma c’è un fallo commesso da Tahar. Punizione a favore dei granata

6′ Ancora Toro in possesso della sfera. Karamoko prova a sfondare in fascia, arrivando sulla trequarti e venendo poi fermato da un avversario, che gli impedisce il cross

5′ Rischio della difesa granata, con Olzer che cerca una punizione da posizione pericolosa. L’arbitro lascia però proseguire il gioco

4′ Il Milan riparte con Jungdal. Tahar rischia poi di scivolare, ma la sfera resta ai rossoneri

3′ Buon recupero del Toro effettuato da Vianni, che lotta su un pallone tornato però in fretta tra i piedi dei rossoneri

2′ Fallo subito dal numero 8 rossonero. La squadra ospite prova a trovare spazi, ma il Toro resta compatto e non concede molto agli avversari

1′ Si comincia. Primo pallone giocato dal Milan, che imposta dal basso. I rossoneri cercano di farsi vedere in avanti con Brambilla, che però è costretto a ripiegare all’indietro

PRIMO TEMPO

Primavera, Torino-Milan 0-0: il tabellino

Ammonito: pt 33′ Vianni (T)

Torino: Sava, Aceto, Celesia, Tesio, Spina, Greco, Todisco, Kryeziu, Vianni, Horvath, Karamoko. A disposizione: Girelli, Siniega, Portanova, Foschi, Larotonda, Adopo, Fimognari, Savini, Lovaglio, Favale, Cancello, Gyimah. Allenatore: Cottafava

Milan: Jungdal, Stanga, Oddi, Brambilla, Tahar, Michelis, Bright, Mionic, El Hilali, Olzer, Joof Roback. A disposizione: Moleri, Obaretin, Pobi, Fili, Di Gesù, Cretti, Alesi, Ferraris, Robotti, Tonin, Pseftis. Allenatore: Giunti.

Primavera, Torino-Milan: dove vederla in TV e in streaming

La partita Torino-Milan, in diretta, è trasmessa su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e su Torino Channel (canale 234 di Sky). Su Toro.it la diretta web dell’incontro.

