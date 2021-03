Juventus-Torino, la diretta della partita del campionato Primavera 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

É tempo di derby per il Torino Primavera, che alle ore 17.00 affronterà la Juventus di Bonatti. Dopo il pareggio contro il Bologna ed il rinvio del match con l’Empoli, ecco che i granata sono pronti a tornare in campo per dare una piccola svolta alla situazione classifica. I tre punti sono fondamentali per risalire la china ed uscire dalla zona rossa. Sarà un match complicato quello contro i bianconeri, che sono invece quarti con una partita in più, ma anch’essi reduci da una sconfitta contro la Spal. Segui la diretta di Juventus-Torino Primavera su Toro.it.

Primavera, Juventus-Torino: la diretta

11′ Punizione guadagnata dai bianconeri. Continella commette fallo ai danni di Hasa. La Juve torna in avanti

10′ Altro errore enorme del Toro che lascia nuovamente da solo Da Graca. Ci pensa ancora Fergra a chiudere sugli avversari

9′ Rischio enorme del Toro! I grantaa sbagliano un lancio. La Juve ne approfitta con Da Graca che si trova da solo. Tenta di anticipare Sava non riuscendoci, ma la sfera passa. Ferigra allontana

8′ Miretti tenta di arrivare direttamente in porta. La palla arriva da Da Graca che non riesce a gestire al meglio il pallone

7′ Il Toro riparte da Sava. C’è poi un fallo di Horvath, con la Juve che guadagna una punizione da posizione pericolosa

6′ Spreco di Cancello! La Juve si addromenta con Nzouango che legge male il movimento dell’avversario. Ci prova ancora lui, ma viene murato

5′ Azione del gol: ci mette la firma Da Graca, che dopo un primo tentativo della Juve, ci mette la punta del piede e riesce a beffare Sava. Un difensore del Toro tenta di intervenire non riuscendoci

4′ Gol della Juve

3′ I granata riescono a metterci una pezza su Bonetti. Ripartono con Cancello che si ritrova da solo. Scarica su Todisco che va sul fondo e mette un brutto pallone. Garofani blocca in fretta

2′ Ci prova Hasa. Scatta in avanti e tenta la giocata da sinistra, ma non trova lo specchio

1′ Si riparte! Questa volta è la Juventus che si occuoa di gestire il primo pallone. Il Toro recupera in fretta con Vianni, che tenta il lancio lungo

SECONDO TEMPO

45+1′ Finisce sul 3-2 il primo tempo! Juvnetus che chiude in vantaggio!

45+1′ Azione pericolosa della Juventus. La ruleta di Miretti gli permette di servire Da Graca, che non reisce a centrare la porta da posizione defilata

45′ 1 minuto di recupero

45′ I granata ci riprovano. Celesia lancia Horvath, che cerca di saltare tre giocatori non riuscendoci. Il compagno resta a terra e l’arbitro ferma il gioco

44′ Toro in avanti. Horvath tenta il tiro in porta ma sbaglia le misure sbilanciandosi e non trovando la porta

43′ Azione del gol: neanche il tempo di festeggiare che la Juve torna in avanti. Miretti serve Sekulov, che controlla palla e centra la porta del Toro, spiazzando Sava

42′ Gol della Juve

41′ Azione del gol: Cancello pareggia i conti! Un cross fondamentale eprmette al giocatore granata in meno di un minuto di riportare la parità con un gol di testa!

40′ GOOOOOOOOL DEL TOROOOOOOOOO!!!!

40′ Azione del gol: la sfera viene messa in mezzo su sviluppo da corner. Arriva ad Hasa che, trovatosi da solo, calcia, mettendo la palla all’incrocio dei pali

39′ Gol della Juve

38′ Occasione epr la Juve! HAsa riesce a servire Sekulov, che si trova da solo, si coordina e calcia nello specchio. Sfera messa in corner

37′ Riparte il Toro, con Horvath che cresce. Celesia crossa i mezzo ma Nzouango allontana. La Juve tenta di uscire

36′ Il Toro prende coraggio. Cancello commette però fallo, cocnedendo una punizione agli avversari. La sfera arriva ad Hasa che tenta il cross, ma viene chiuso

35′ Palla battuta in mezzo, poi si alza a campanile. Ci prova Horvath dalla distanza, controllando il pallone e calciando. Non trova lo specchio

34′ Confusione per la Juventus. Nzouango regala un corner agli avversari

33′ Azione del gol: il Toro trova la rete del pareggio su punizione. Ci pensa Ferigra, che si inserisce in modo perfetto. riccio tenta di intervenire, senza riuscirci!

32′ GOOOOOOOOOOL DEL TOROOOOOOOOOOO!

32′ Ammonito Verduci per un fallo

31′ I granata ci riprovano con Kryeziu, che cerca Cancello in profondità. La sfera viene messa in out. Greco si occupa della rimessa laterale. Verduci stende un avversario

30′ I bianconeri si riorganizzano e ripartono. Miretti apre verso Sekulov, ma Celesia chiude con una scivolata e resta poi a terra

29′ Ferigra sale ma è attaccato e prova a liberarsi della sfera. Ci prova poi Greco, ma la squadra di casa recupera in fretta palla

28′ Rimessa laterale per il Toro, ma la sfera viene allontanata.Greco prova a servire Vianni, ma Riccio lo anticipa. Il giocatore granata press apoi su Garofani, che si disimpegna con facilità

27′ Ribaltone della Juventus. I bianconeri si trovano in fretta sul fronte opposto, ancora con Bonetti, che mette un tiro a giro, ma non trova la porta

26′ Grande chance per il Toro! Il Toro arriva in avanti con Horvath, che calcia teso in porta, ma non trova lo specchio della porta

25′ Toro in avanti con Greco che crea una buona occasione, ma c’è fallo in attacco

24′ Corner battuto verso il secondo palo, ma viene allontanato. La Juve riparte in superiorità numerica. Hasa tenta il tiro, nn servendo Miretti e sprecando un’occasione. Si salva il Toro

23′ Spreco del Toro! La Juve sbaglia e concede la palla ai granata che tentano il tiro, non trovando lo specchio

22′ Ancora i bianconeri in avanti. Leo tenta il cross in mezzo, con Sava che blocca a terra la sfera. I granata ritentano il lancio lungo

21′ Omic ricomincia da Garofani. Rallenta il gioco. La Juve fa girare palla in orizzontale, per poi tornare in avanti

20′ Altra chance per la Juve. Miretti da destra calcia in porta, ma la sfera finisce di poco alta sopra la traversa

19′ Tentativo di Hasa che va in mezzo da Sekulov, ma la sfera viene mess ain out. La Juve sfrutta la rimess alaterale per restare in avanti. Miretti commette poi fallo

18′ La Juve gestisce la sfera tornando dalle retrovie. I granata intanto continuano con il pressing aggressivo

17′ La Juve prova a slaire. Omic la mette in mezzo, la difesa poi allontana, ma i bianconeri restano lì. Ci prova Miretti, che trova però il muro difensivo avversario

16′ Sale la pressione dei granata. Errori da entrambe le parti, che costano il possesso prima alla Juve e poi al Toro. Il gioco diventa confuso

15′ Il Toro riparte da destra, con Todisco che cerca Vianni. É ancora Riccio a chiudere

14′ Il Toro prova a reagire. La Juve però torna in vanti, co Sekulov, che sbaglia ad indirizzare il pallone. Il Toro può ripartire

13′ Dalla bandierina la sfera viene battuta corta e poi in mezzo, ma la Juve allontana, cercando il contropiede che non riesce

13′ Lancio lungo del Toro verso Vianni, che calcia di potenza, ma Garofani, in due tempi, mette la sfera in corner

12′ Primo tiro del Toro! Ci prova Ferigra di destro dalla distanza. La sfera prende una traiettoria a parabola ma finisce in out

11′ Buon recuoero del Toro. Horvath va in profondità in fascia destra da Vianni, ma Riccio riesce a recuperare la sfera, impedendo la manovra offensiva avversaria

10′ Doppia conclusione per la Juve. Ci prova prima Da Graca, con Aceto che chiude, seguito da Sekulov. Sava blocca la sfera

9′ Toro in avanti. Vianni unta la porta, poi tenta di servire Greco a rimorchio, ma viene chiuso

8′ Greco prova apartire a sinsitra, ma Miretti chiude e torna in avanti

8′ Tentativo di lancio lungo da parte die granata, che provano a servire Vianni in profondità. La Juventus chiude però anticipando l’attaccante granata

7′ I bianconeri restano in avanti. Miretti tenta poi il cross ma Sava blocca la sfera e prova a far ripartire i suoi

6′ Traversone della Juve, che resta in attacco. I granata ne escono indenni, ma a fatica

5′ Juve ancora aggressiva. La difesa sbaglia il rilancio, ma c’è un fallo di Riccio, che regala una punizione agli avversari. Il Toro può respirare

4′ Ancora i bianconeri a gestire la sfera. Il Toro riesce poi a recuperare e torna nelle retrovie

3′ Azione del gol: ci pensa Bonetti sul mancino che, trovatosi solo, tenta la conclusione, infilando la porta avversaria sotto la traversa e beffando Sava

2′ Gol della Juve

1′ Si parte! Al via il derby dela Mole! Il primo pallone è gestito dai granata. La Juve recupera la sfera in fretta portandosi avanti con Bonetti. Prima conclusione del match che finisce in corner. Palla battuta in mezzo. Ci riprova Bonetti ma Sava allontana

PRIMO TEMPO

Primavera, Juventus-Torino 4-2: il tabellino

Marcatori: pt 2′ Bonetti (J); pt 33′ Ferigra (T); pt’ 39 Hasa (J); pt 40′ Cancello (T); pt 43′ Sekulov (J); st 4′ Da Graca (J);

Ammonito: pt 32′ Verduci (J)

Primavera, Juventus-Torino: il prepartita

Ore 16.00 Manca un’ora al fischio d’inizio del derby tra Juventus e Torino, che si disputerà al campo “Ale&Ricky” di Vinovo. Le formazioni sono pronte a scendere in campo per cominciare la fase di riscaldamento. I granata saranno privi di Karamoko, ancora out dopo la squalifica ottenuta dopo la sfida cntor la Fiorentina. Si affideranno quindi a Vianni offensivamente.

Primavera, Juventus-Torino: dove vederla in TV e streaming

La diretta di Juventus-Torino sarà trasmessa su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e sarà disponibile in streaming sul sito di Sportitalia. Diretta anche su Torino-Channel, canale 234 di Sky.

Primavera, Juventus-Torino: le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-3-1-2): Garofani; Leo, Nzouango, Riccio, Verduci; Hasa, Omic, Miretti; Sekulov; Bonetti, Da Graca. A disp. Senko, Fiumano, Maressa, Turicchia, Ntenda, Pisapia, Cerri, Mulazzi, Soule, Iling-Junior, Cotter, Sekularac. All. Bonatti.

TORINO (4-3-1-2): Sava; Todisco, Ferigra, Aceto, Celesia; Continella, Kryeziu, Freddi Greco; Horvath; Vianni, Cancello. A disp. Girelli, Fiorenza, Portanova, Spina, Nagy, Tesio, La Rotonda, Fimognari, Oviszach, Gyimah, Favale, Lovaglio. All. Cottafava.