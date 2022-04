La diretta Primavera di Juventus-Torino 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Un ribaltamento inaspettato quanto non voluto ha colpito i giovani di Coppitelli in queste ultime giornate di campionato, ultima contro l’Inter. La scia positiva di otto risultati utili consecutivi ha trovato la sua battuta d’arresto contro il Cagliari, trasformata in un vero e proprio match spartiacque. Con il passare del tempo infatti, le speranze per i playoff si sono spente, facendo invece crescere il timore di cadere nella trappola della zona rossa della classifica. Oggi tocca alla Juve di Bonatti in und erby che potrebbe dare tregua ai granata e risollevare il morale. Considerata la partita per eccellenza, è quella giusta per risalire la china. Calcio d’inizio alle ore 19.00. Segui la diretta su Toro.it.

Primavera, Juventus-Torino: la diretta

20′ GOOOOOLLL!! Anton!

10′ Azione personale di Zanetti che entra in area e va alla conclusione, ci mette i guanti Senko

6′ Si fa vedere finalmente il Toro: Garbett dal limite per Zanetti che però conclude fuori

5′ La punizione di Chibozo va ad infrangersi sulla barriera

4′ Fallo di Anton all’altezza dei 25 metri: calcio di punizione per la Juventus

1′ Partiti: il Toro ha battuto il calcio d’inizio

Primavera, Juventus-Torino 0-0: il tabellino

Torino (4-3-3): Milan; Dellavalle, N’Guessan, Anton, Angori; Garbett, Di Marco, Gineitis; Edera, Akhalaia, Zanetti. A disp. Vismara, Pagani, Baeten, Sassi, Ciammaglichella, Polenghi, Reali, Wade, Lindkvist, Giorcelli, Caccavo, D’Agostino. All. Coppitelli

Arbitro: Sig. Andrea Bordin della sezione di Bassano del Grappa

Primavera Juventus-Torino: il prepartita

Il Torino, ormai lontano dalla corsa playoff e vicino a quella retrocessione, dovrà scontrarsi con la Juve di Bonatti, che occupa invece l’ultimo posto disponibile per puntare agli spareggi. Rendimenti diversi nel derby assumono un significato piuttosto irrilevante. È infatti considerato una partita a sè, con tutti i pro e i contro che ne derivano. Coppitelli è pronto a giocarsi bene tutte le sue carte per recuperare un po’ della fiducia persa nelle ultime quattro giornate e prendersi la rivincita dopo il robonate e combattuto 3-4 dell’andata. L’assenza pesante dello squalificato capitan Savini dovrà essere gestita al meglio, soprattutto contro una Juve dotata di un reparto offensivo particolarmente proficuo.

Primavera, Juventus-Torino: dove vederla in TV e streaming

Torino-Inter Primavera sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, e in streaming sul portale Sportitalia.com.

Primavera, Juventus-Torino: le formazioni ufficiali

Torino (4-3-3): Milan; Dellavalle, N’Guessan, Anton, Angori; Garbett, Di Marco, Gineitis; Edera, Akhalaia, Zanetti. A disp. Vismara, Pagani, Baeten, Sassi, Ciammaglichella, Polenghi, Reali, Wade, Lindkvist, Giorcelli, Caccavo, D’Agostino. All. Coppitelli