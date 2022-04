Milan incolpevole sulle quattro reti subito, la difesa crolla dopo il gol del 2-1 che chiude la partita: le pagelle di Juventus-Torino

MILAN 6: fa quel che può per mantenere inviolata la propria porta ma è costretto a raccogliere quattro palloni dal fondo della propria rete, pur non avendo particolari responsabilità in nessuna delle quattro occasioni.

DELLAVALLE 5,5: buon inizio di partita, poi anche il numero 25 cala e nel secondo tempo lascia un po’ di spazio di troppo agli avversari

N’GUESSAN 5,5: gioca per lunghi tratti una buona partita, dimostrandosi un difensore solido, difficile da superare per qualsiasi avversario. Nel finale cala anche la sua prestazione e in occasione del quarto gol bianconero si fa superare con troppa facilità da Mbangula.

ANTON 5,5: è il protagonista principale della partita, nel bene e nel male. Prima porta in vantaggio il Toro poi si fa espellere lasciando la squadra granata in inferiorità numerica per oltre un tempo dopo aver steso un avversario lanciato a rete.

ANGORI 5: perde la marcatura di Cerri in occasione del gol del 2-1 della Juventus che spacca la partita. Non gioca la solita prestazione a cui ha abituato nel corso di questa stagione.

