Si apre domani l’11a giornata del campionato Primavera 1: il Torino sarà impegnato sabato contro il Lecce, allenato dall’ex Coppitelli

Dopo la pesante sconfitta, subita in rimonta nel derby contro la Juventus, la Primavera del Torino si è rialzata alla grande centrando due vittorie consecutive: 5-0 contro il Como in Coppa Italia e 2-1 in campionato contro il Milan. Ora la squadra di Scurto è pronta per affrontare al meglio l’undicesima giornata: appuntamento alle ore 11:00 di sabato 5 novembre, al Campo Sportivo Deghi Center per Lecce-Torino.

Primavera Torino, la prima volta Coppitelli da avversario

La gara non sarà banale per i granata, visto che per la prima volta incontreranno da avversario Federico Coppitelli. L’allenatore di origini romane, ha allenato il Torino Primavera dal 2016 al 2019, centrando la vittoria di una Coppa Italia e di una Supercoppa. Dopo una breve esperienza in Serie C con l’Imolese, ha fatto ritorno al Torino, evitando la retrocessione in Primavera 2 e conquistando un dodicesimo posto lo scorso anno. In estate ha salutato i granata e ha trovato subito panchina nel Lecce Primavera.

Le giocate di Dell’Aquila per fare male ai salentini

Al momento i giallorossi occupano l’ottava posizione in campionato a 14 punti, a meno tre punti proprio dal Toro in sesta posizione. Squadra ricca di talenti come il mediano Daniel Samek e il terzino destro scuola Barcellona Pol Munoz. I granata, dal canto loro potranno fare affidamento al classe 2004 Francesco Dell’Aquila, in ottima forma e in grado di creare pericoli costanti con il suo mancino.