Le dichiarazioni del tecnico granata Giuseppe Scurto dopo la vittoria del Torino per 2-0 contro il Milan di Abate

Si torna a vincere in casa Toro! Archiviata definitivamente la sconfitta contro il Sassuolo per i granata, che con il 2-0 contro il Milan, rialzano la testa. Il tecnico Giuseppe Scurto commenta così la prestazione dei suoi: “Siamo contenti. La prestazione non è mai mancata. Col Sassuolo abbiamo fatto qualche errore ma ho poco da rimproverare ai ragazzi per ora, perchè hanno sempre offerto delle ottime prestazioni. Oggi la partita è stata in linea con altre che la squadra ha fatto. Ci siamo espressi bene, creato occasioni, limitato un attacco forte come quello del Milan. Non posso che fare i complimenti ai ragazzi che stanno facendo coe importanti.

Scurto: “Silva ha fatto una buona partita”

Sui singoli: “Silva? È un ragazzo che è stato tesserato all’inizio di questa settimana ma si allena già dall’estate con noi. Ha delle qualità che ci potranno tornare utili. Oggi considerando che era la prima, ha fatto una buona partita anche dal punto di vista fisico, tenendo un buon ritmo. Si è sacrificato molto e ha dato un contributo importante anche in fase offensiva. Ciammaglichella? Ha avuo un intervento alla spalla fine della scorsa stagione. È stato fuori diverso tempo e ha poi avuto un altro piccolo problemino. In questo momento purtroppo non ha tanti minuti nelle gambe. Lo stiamo gestendo per sfruttarlo al meglio. PEr quanto è stato fermo, ha bisogno di tempo per ritrovare la migliore condizione. Ha qualità che non si discutono. Siamo i primi ad aspettare la sua crescita.”

Il tecnico granata: “Non dobbiamo pensare ad obiettivi diversi da quelli che siamo posti”

Sugli obiettivi: “Play off? Ci sono tantissime squadre attrezzate. Dobbiamo provare a fare il massimo di quelle che sono le nsotre possibilità. Non abbiamo un obiettivo preciso. Ogni settimana è difficile. Parlare di play-off ci porta lontano da quella che è la nostra realtà. Con grande umiltà dobbiamo raccogliere il più possibile partita dopo partita. A fine stagione si fanno poi i conti. Partire con questo obiettivo sarebbe un errore. Basti guardare quello che succede ogni settimana e le difficoltà che stanno riscontrando alcune corazzate come l’Inter e altre squadre. Non dobbiamo pensare di avere obiettivi diversi da quelli che ci siamo posti. Rischiamo di pagare un errore simile“.

Scurto: “A tutti piacerebbe giocare al Filadelfia”

Sulla questione Filadelfia e i risultati: “Filadelfia? A tutti piacerebbe gicoare lì, è la casas torica del Torino. Capisco anche le esigenze della società che fa le proprie valutazioni. Non voglio entrare in questa questione perchè non dipende da me. Ci stiamo trovando bene a giocare a Vercelli, è un impianto bello. Ci paicerebbe giocare a Torino ma siamo contenti di giocare in uno stadio con il campo nuovo. Il debry? Nelle partite può succedere qualsiasi cosa. Giocare al Fila sarebbe una spinta in più non solo per la stracittadina. Se c’è un seguito di tifosi allo stadio, è un valore aggiunto. Tutte le partite dipendono da tante cose, dagli avversari e da alcuni errori che vengono fatti. Il rigore sbagliato? Poteva essere un contraccolpo viste le settimane difficili che abbiamo avuto. In alcune partite non siamo stati fortunati negli episodi e bravi a farli girare dalla nostra parte. Il calcio è strano. All’inizio portavamo a casa le partite equilibrate. E vincevamo quelle da pareggio. Nelle ultime siamo migliroati a livello di prestazione ma abbiamo eprso per episodi, bravura degli avversari e non abbaimo saputo chiudere i match. Facendo un’analisi sulle partite e non sui risultati, siamo soddisfatti. Ogni partita ha le sue difficoltà. Il livello è alto e sappiamo che bisogna soffrire e combattere“.