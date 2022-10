Passador risponde presente ogni volta che viene chiamato in causa: le pagelle di Torino-Milan 2-0, Primavera

PASSADOR 7: ha un gran riflesso sulla botta di Longhi a metà ripresa che avrebbe potuto riaprire la partita. Quando è chiamato in causa il portiere del Torino si fa sempre trovare pronto dimostrando ancora una volta di essere uno dei migliori nel suo ruolo dell’intero campionato.

DEMBELE’ 6,5: attento in fase difensiva, non sbaglia una diagonale e segue sempre gli inserimenti degli avversari. Si fa vedere anche in avanti quando ne ha l’opportunità arrivando in un paio di occasioni al cross.

N’GUESSAN 7: dove c’è lui in difesa non si passa. E’ in vero e proprio muro davanti all’area di rigore ed è bravo in più di una circostanza a fermare gli attaccanti avversari. Quando ne ha l’occasione si fa vedere anche in avanti ed è lui a procurarsi il rigore poi fallito di Jurgens.

DELLAVALLE 6: un po’ pasticcione in alcune occasioni ma quando la situazione può essere davvero pericolosa nei pressi della propria area di rigore si fa sempre trovare pronto e non concede mai la conclusione agli attaccanti avversari.

ANTOLINI 6: il Milan sulla sua fascia non riesce mai a sfondare. Non spinge molto in fase offensiva ma tiene bene la posizione ed è bravo a non farsi praticamente mai superare dagli avversari.

