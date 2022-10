Torino-Milan, diretta della partita del campionato Primavera 1 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torna il campionato Primavera. La decima giornata vedrà i Torelli protagonisti contro il Milan di Ignazio Abate. Un match che si prospetta combattuto per le due formazioni, reduci da inizi di stagione diversi. Il Toro, dopo una partenza sprint, ha rallentato, scendendo in nona posizione. I rossoneri invece, hanno di recente dato vita a una scia positiva. Risalire al china e continuità: questi gli obiettivi delle due rivali di oggi. Segui in diretta Torino-Milan Primavera su Toro.it.

Primavera, Torino-Milan: la diretta

26′ Ci prova Gala con il destro dalla distanza. Pallone che finisce alto sopra la traversa

25′ Rinvio dal fond del Milan, che riparte da Nava

24′ Errore della difesa granata. Longhi scatta ina vanti ma si alza la bandierina

23′ Corner per il Milan. Batte Chaka Traorè sul primo palo. N’Guessan allontana di testa

22′ Tentativo di Chaka Traorè di infilarsi in area. Viene però chiuso in out

21′ Batte Coubis con forza. Pallone teso che però finisce a lato dello specchio

20′ Punizione per il Milan su un fallo di Gineitis ai danni di Chaka Traorè

20′ Grande ripartenza del Toro interrotta da fuorigioco di Jurgens. Si ricomincia con una punizione per il Milan

19′ Chaka Traorè scatta in avanti e viene messo giù da Ruszel, che non viene sanzionato dall’arbitro

18′ Occasione Toro! Silva serve Dembelè, che crossa da Jurgens. La sua spizzata di testa non è efficace

17′ Fallo di Weidmann ai danni di un avversario. Punizione per il Milan

15′ Cross di dembelè per Jurgens che fatica a girarsi. Il Milan allontana

14′ Ripartono i granata. Dell’Aquila apre il gioco dal lato opposto. Gala recupera ma per poco. Weidmann cerca spazi ma pressato, torna indietro

13′ Azione individuale di Dell’Aquila che scatta in avanti. Bozzolan lo mette giù, ma l’arbitro lascia proseguire

12′ Granata ancora in avanti. Gineitis cerca lo specchio dalla distanza, ma non lo trova. Ripartono i rossoneri

11′ Rimessa laterale per i granata da posizione avanzata. Antolini non la sfrutta al meglio

9′ Gestione nelle retrovie per il Milan, che prova a ripartire. Silva recupera e scarica da Passador

8′ Corner per il Milan, che calcia in mezzo. Poco di fatto per i rossoneri

7′ Altro corner per i rossoneri. Cross in zona primo palo. Longhi cerca la spizza per un allungo ma non trova il pallone

7′ Corner per il Milan. Sfera battuta corta, che viene chiusa in out

6′ Ammonito Opoku durante l’esultanza al gol

6′ Azione del gol: vantaggio granata targato Dell’Aquila che, sfruttando una ripartenza, arriva in avanti e con una finta si sposta il pallone buttandola dentro. Nava, confuso, non intuisce la traiettoria.

5′ GOOOOOOOOOOOOOOL DEL TOROOOOOOOOOOOO

5′ Milan in avanti con Chaka Traorè, che si rende pericoloso. La sfera viene intercettata da N’Guessan che la allontana e fa ripartire i suoi

4′ Buona chiusura di Dembelè su Bozzolan

2′ Pericolo Dell’Aquila! Recuperato il pallone da Bozzolan, si avvicina alla porta e calcia, ma non trova lo specchio!

1′ Si parte! Primo pallone giocato dal Torino, che va all’indietro con Dell’Aquila

PRIMO TEMPO

Primavera, Torino-Milan 1-0: il tabellino

Marcatore: pt 5′ Dell’Aquila (T)

Ammonito: pt 6′ Opoku (T)

Torino: Passador, N’Guessan, Gineitis, Dell’Aquila, Jurgens, Antolini, Silva, Dellavalle, Dembelé, Weidmann, Ruszel. A disp. Brezzo, Lopez, Gaj, Anton, Rettore, D’Agostino, Caccavo, Ansah, Corona, Ciammaglichella, Ruiz, Njie, Opoku. All. Scurto.

Milan: Nava, Coubis, Bozzolan, Alesi, Gala, Traore, Zeroli, Eletu, Bakoune, Paloschi, Longhi. A disp. Bartoccioni, Torriani, Simic, Nsiala, Lazetic, Pluvio, Stalmach, Scotti, Omoregbe, Mangiameli, Casali, Bartesaghi. All. Abate.

Primavera, Torino-Milan: il prepartita

Come in Serie A, anche il campionato primavera vedrà a confronto Torino e Milan. Ad ospitare le due formazioni Vercelli, nuova casa dei granata che, reduci da una sconfitta pesante per 3-0 contor il Sassuolo, sono a caccia del riscatto. La buona prestazione in Coppa ha dimostrato che possono dire la loro ed è proprio ciò che faranno, guidati da Caccavo e D’Agostino. Anche il Milan è reduce da un ko (1-4 contro la Roma) e da una vittoria in Coppa (1-2 contor la Dinamo Zagabria in Youth League). In caso di vittoria supererebbe i granata, scalando qualche posizione in più e ci proverà con Chaka Traorè, gioiellino rossonero.

Primavera, Torino-Milan: dove vederla in TV e streaming

La sfida Torino-Milan sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, e in streaming su Sportitalia.com

