Lecce-Torino, diretta della partita del campionato Primavera 1 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

È di nuovo tempo di calcio per i ragazzi di Coppitelli che, dopo la vittoria contro il Milan, proveranno a fare il bis contro il Lecce. Reduci da una scia negativa, i giallorossi dell’ex granata Federico Coppitelli vogliono redimersi e proveranno a farlo proprio fra le mura amiche. Un match che si prospetta essere importante per entrambi i club. Appuntamento alle ore 11.00. Segui la diretta di Lecce-Torino su Toro.it.

Primavera, Bologna-Torino: la diretta

45′ Finisce qui il primo tempo! I granata chiudono sotto di un gol contro i giallorossi!

42′ Corner per il Lecce. Sfera messa sul primo palo e allontanata dalla difesa granata

40′ Rimessa laterale da buona posizione per i giallorossi

39′ L’estremo difensore del Toro intuisce la traiettoria del tiro di Berisha, che calcia centrale!

39′ RIGORE PARATO DA PASSADOOOOR!

38′ Salomaa prende il tempo a Dembele, che gli frana addosso e causa rigore

38′ Rigore per il Lecce!

36′ Corner per il Lecce. Sfera messa in mezzo. Ci prova Dorgu di testa ma non ci arriva

35′ Palla allontanata da N’Guessan con un no look

34′ Rimessa laterale in favore del Torino, che riparte velocemente

32′ Fallo di Dorgu ai danni di Gineitis. Ripartono i granata

31′ Punizione per il Lecce, che batte corto e riparte

31′ Ammonito N’Guessan per un intervento irruento su Samek

30′ Sfera messa sul secondo palo. Il tentativo di testa da parte dei giallorossi non va a buon fine. Si salva il Toro

29′ Corner conquistato da Burnete

28′ Azione del gol:ci pensa Berisha a sbloccare il risultato su un errore di Dembelè, che favorisce Vulturar per un cross preciso. Da lì, il compagno non sbaglia!

27′ Gol del Lecce!

26′ Controllo sbagliato da Dell’Aquila, che riceve palla su un cross lungo. Sfera che esce

25′ Fallo di Silva ai danni di Berisha. Punizione per i padroni di casa

23′ Rimessa laterale in favore del Toro

21′ Sfera toccata dall’arbitro. Si interrompe temporaneamente il gioco

21′ Aggancio fallito da Gineitis, che riconsegna la sfera agli avversari

20′ rinvio dal fondo in favore del Torino. Se ne occupa Passador

19′ Lecce che prova a tornare in avanti. Il Toro si fa trovare pronto

16′ Punizione per il Lecce che batte velocemente e fa girare la sfera

15′ Altra occasione per i giallorossi. Tocca a Samek questa volta, ma il suo tiro viene murato!

15′ Pericolo Lecce! Ci prova Nizet in rovesciata ma la sua sfera viene allontanata

14′ Ancora Lecce in possessod ella sfera. Il Toro recupera e prova a ripartire senza successo

13′ Batte Vulturar sul primo palo. La sfera rimane lì. Si salva il Toro allontanando

12′ Corner pe ril LEcce su chiusura di Dembele

10′ Ottima chiusura di N’Guessan che anticipa gli avversari e allontana. Pascalau recupera e mette in out

9′ Silva viene chiuso sulla bandierina da un avversario. Niente corner per lui

8′ Corner pr il Toro. Sfera messa sul secodno palo. C’è però fallo in attacco da parte dei granata

7′ Fallo di Anton ai danni di un avversario. Il Lecce riparte con una punizione

6′ Sfera messa in mezzo dalla bandierina. Ci prova Pascalau di testa ma sbaglia le misure

5′ Palla pericolosa in mezzo a cercare Salomaa da parte dei giallorossi. N’Guessan non evita il corner

4′ Punizione in favore del Toro per una trattenuta di Dorgu. Ripartono i granata

2′ Rilancio in avanti di Vulturar, ma il Toro recupera

1′ Si parte! Comincia la sfida tra Lecce e Torino. I giallorossi si occupano del primo pallone!

PRIMO TEMPO

Primavera, Bologna-Torino 1-0: il tabellino

Marcatore: pt 27′ Berischa (L)

Ammonito: pt 31′ N’Guessan (T)

Stagioni diverse ma classifica simile per Torino e Lecce Primavera, che si affronteranno oggi alle ore 11.00. I granata di Scurto si sono risollevati leggermente portando a casa i tre punti contor il Milan, cosa che non è successa ai giallorossi, sconfitti per 1-0 dalla Roma. Tre punti in palio, gli stessi che separano le due formaizoni in classifica. Tra i pezzi pregiati del Lecce, Samek e Munoz, che dovranno essere marcati stretti da Dell’Aquila e compagni. La sfida, che vedrà tanti giocatori importanti a confronto, vedrà uno scontro tra presente e passato per i granata, che dovranno affrontare l’ex tecnico Federico Coppitelli.

La sfida Bologna-Torino Prmavera sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, e in streaming su Sportitalia.com .

Lecce: Borbei, Pascalau, Hasic, Salomaa, Vulturar, Burnete, Berisha, Dorgu, Munoz, Samek, Nizet. A disp. Moccia, Leone, Russo, Abdellaoui, Carrozzo, Daka, Corfitzen, Minerva, Kausinis, Borgo, Milli. All. Coppitelli.

Torino: Passador, Anton, N’Guessan, Gineitis, Dell’Aquila, Jurgens, Antolini, Silva, Dembelé, Weidmann, Ruszel. A disp. Hennaux, Brezzo, Gaj, Rettore, D’Agostino, Caccavo, Ansah, Corona, Ciammaglichella, Dellavalle, Njie, Opoku, Acar. All. Scurto.