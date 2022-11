Le dichiarazioni di Giuseppe Scurto dopo la vittoria in rimonta del suo Torino Primavera contro il Lecce di Coppitelli

Un Toro che sa anche soffrire quello allenato da Giuseppe Scurto, che dopo la vittoria in rimonta contro il Lecce dell’ex granata Federico Coppitelli, commenta così la prestazione dei suoi: “Devo fare tanti complimenti alla squadra che ha disputato una grande partita contro un avversario che reputo tra i migliori del campionato”, ha spiegato il tecnico. “Fare una prestazione di questo tipo e ottenere una vittoria in rimonta denota grande carattere da parte dei ragazzi. Sono molto soddisfatto del secondo tempo in cui abbiamo dimostrato di meritare questo successo. Sapevamo di affrontare una squadra molto fisica che ci poteva mettere in difficoltà, siamo stati bravi a sfruttare il loro calo fisico e gli spazi che si sono aperti nel corso della gara”.