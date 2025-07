La squadra si ritroverà ad Orbassano nel pomeriggio ma all’appello mancheranno almeno quattro giocatori che saranno impegnati con la Prima squadra

Il Torino Primavera si ritroverà ad Orbassano per la ripartenza. Poco più di un mese all’inizio del campionato – si partirà nel weekend successivo al Ferragosto, con i granata in campo domenica 17 – che vedrà ancora una volta Fioratti alla guida della squadra. Una settimana in cui volti nuovi e giocatori già rodati si sottoporranno ai consueti test fisici e agli esami di rito prima iniziare con gli allenamenti.

Lunedì 14 è in programma la partenza per l’Alto Adige, esattamente come accadrà alla Prima squadra. I due gruppi lavoreranno a stretto contatto: un modo per Baroni per testare i più giovani e poter conoscere già in questa fase i prospetti più interessanti.

Quattro giocatori con la Prima squadra

Ai 2006 reduci dalla scorsa annata andranno ad aggiungersi i 2007 che si sono laureati campioni d’Italia con l’Under 18. E così i vari Anino, Kirilov, Ferraris, Spadoni, Olinga (già in Primavera lo scorso anno) costituiranno quello che sarà lo zoccolo duro della squadra. Fioratti non avrà a disposizione Perciun, Mullen, Cacciamani e Gabellini che si aggregheranno domani alla Prima squadra: la vicinanza in ritiro favorirà comunque il continuo scambio tra i gruppi anche se i quattro per tutta la fase del precampionato resteranno con Baroni, nella speranza di convincere il tecnico ad aggregarli anche nel corso della stagione.