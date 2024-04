La Primavera si prepara a disputare il derby contro la Juventus: la classifica è corta e una vittoria sarebbe importantissima

Cresce l’attesa per il derby Primavera in casa Toro, in programma lunedì 29 aprile alle ore 18:00. I ragazzi di Scurto sono lanciati verso i playoff scudetto ma niente è ancora certo. Contro i bianconeri, che ormai non hanno più nulla da chiedere al campionato e che distano 12 punti dalle zone qualificazione, sarà importantissimo centrare i tre punti. I granata arrivano al match reduci da una vittoria incoraggiante contro il Frosinone, battuto per 4-2. La Juventus ha invece vinto a sorpresa sul campo dell’Atalanta, motivo per il quale il Toro dovrà approcciare alla gara con grandissima concentrazione.

La situazione in classifica

Nonostante il Torino si trovi in piena zona playoff (quinto a quota 48 punti), Scurto non può di certo dormire sonni tranquilli. A quota 48 c’è anche il Sassuolo, che ha raggiunto i granata dopo la vittoria sul Bologna. Settimo e al momento fuori dalla corsa il Milan a 46, che però deve ancora scendere in campo proprio contro i rossoblù. Bologna che punterà a incrementare il vantaggio sul Frosinone, fanalino di coda del campionato. Con una vittoria gli emiliani si porterebbero a +5 dai giallazzurri: ecco perché per Camarda e compagni la gara potrebbe nascondere qualche insidia. Più in alto in classifica Atalanta e Lazio, rispettivamente terza e quarta, a 55 e 54 punti. Difficile per il Toro pensare di raggiungerle o di superarle. Per i granata sarà importante cercare di consolidare la posizione, per poi giocarsi le proprie carte nei quarti di finale scudetto.