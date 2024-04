Un grande risultato per le squadre under 16 e under 17 del Torino: entrambe si sono qualificate ai playoff dei rispettivi campionati

Per un Torino che stenta, ce ne sono altri che ottengono grandi successi. Si parla in questo caso del Torino Under 16 e del Torino Under 17, che nel weekend hanno ottenuto l’accesso alla fase playoff dei rispettivi campionati. La selezione Under 16, allenata da Michele Vigliato, ha concluso la Regular season al 4° posto grazie ai 38 punti ottenuti nelle 24 partite giocate; l’Under 17 di Fabio Rebuffi, invece, ha raggiunto il 5° posto con 41 punti in 24 partite. Un buon lavoro da parte di entrambe le squadre, che adesso si preparano per la fase cruciale della stagione.