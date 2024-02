Torino-Atalanta, diretta della partita del campionato Primavera 1 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Dopo aver raggiunto la finale di Coppa Italia all’ultimo respiro, il Torino U19 affronta l’Atalanta nel posticipo della 23ª giornata del Campionato Primavera. Se prima erano 13 le partite consecutive senza sconfitta, è calato adesso il rendimento dei torelli, che hanno perso 3 volte nelle ultime 4 partite, di cui due in campionato. Risultati che hanno fatto scendere i ragazzi di Scurto al 6° posto momentaneo, a pari punti proprio con i nerazzurri. Quello di oggi, quindi, è un vero e proprio scontro diretto: chi vince torna ad agganciare il secondo posto. Segui la cronaca di Torino-Atalanta in diretta su Toro.it.

Primavera Torino-Atalanta: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 16.00

Primavera, Torino-Atalanta 0-0: il tabellino

Torino: Abati, Dell’Aquila, Ciammaglichella, Silva, Mendes, Dellavalle, Gabellini, Njie, Dalla Vecchia, Muntu, Marchioro. A disp. Bellocci, Bianay Balcot, Casali, Rettore, Acar, Desole, Perciun, Longoni, Keita, Franzoni, Magui. All.Scurto.

Atalanta: Pardel, Comi, Manzoni, Riccio, Vavassori, Fiogbe, Guerini, Tavanti, Tornaghi, Regonesi, Colombo. A disp.Sala, Ghezzi, Bonsignori, Armstrong, Bonanomi, Ragnoli, Camara, Martinelli, Castiello, Capac, Ramaj. All. Zanchi.

Primavera Torino-Atalanta: dove vederla in TV e in streaming

La partita sarà trasmessa su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. Sportitalia detiene i diritti del campionato Primavera.

Primavera Torino-Atalanta: le formazioni ufficiali

Primavera Torino-Atalanta: il prepartita

Ore 15.00 Le due squadre sono da poco arrivate all’impianto sportivo “Valentino Mazzola” di Orbassano, e sono scese in campo per effettuare un giro di ricognizione. A breve inizierà il riscaldamento, mentre il calcio d’inizio è in programma alle ore 16.00. È uno scontro diretto questo, e chi vince andrà al 2° posto.