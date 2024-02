La primavera di Giuseppe Scurto, dopo essersi guadagnata la finale di Coppa Italia Primavera ora punta al secondo posto in campionato

La Primavera del Toro, guidata da mister Giuseppe Scurto sta vivendo un momento di forma straordinario, attualmente i torelli sono secondi in campionato con 37 punti guadagnati in 22 partite, avendone vinte 10, pareggiate 7 e perse appena 5. A quota 37 punti però, oltre ai granata, ci sono anche l’Atalanta, il Sassuolo e la Roma. I granata arrivano da un successo molto importante: la vittoria in semifinale di Coppa Italia contro la Lazio, avendo vinto l’andata per 3-1 e perso il ritorno per 3-2 nei tempi supplementari infatti i ragazzi di Scurto sono riusciti a guadagnarsi la finale della competizione, per portarsi a casa il titolo dovranno affrontare la Fiorentina Primavera che in semifinale ha eliminato la Roma.

La sfida con l’Atalanta è un momento importante nella stagione

Come già detto ci sono molte squadre affollate nella zona alta della classifica tra il secondo posto e il settimo infatti ci sono appena due punti di distanza. Questo ovviamente comporta che una sola partita può cambiare completamente l’assetto che c’è oggi. I granata avranno domani l’opportunità di cambiarlo a loro favore; dall’altra parte però troveranno un’Atalanta agguerrita e decisa a tenersi stretto il secondo posto a tutti i costi.

All’andata un pareggio

All’andata la partita era finita sull’1-1 ma in questo caso e con questa classifica così corta un pareggio potrebbe comunque costare caro e entrambe le squadre saranno determinate al massimo a portarsi a casa questa vittoria in modo da non farsi superare dagli inseguitori. Il Toro di Scurto nelle ultime partita ha perso con la Lazio 3-2 in Coppa, ha perso con il Cagliari 3-2, ha vinto con la Lazio 1-0 in campionato, perso con il Sassuolo 6-3, vinto in Coppa con la Lazio 3-1, pareggiato 0-0 con l’Inter e vinto con la Roma 1-3. L’Atalanta invece è reduce da ben cinque risultati utili consecutivi: una vittoria con l’Empoli per 2-1, una vittoria con il Lecce per 1-0, due pareggi, contro Sampdoria (1-1) e Monza (2-2) e infine una vittoria per 1-0 contro il Milan. La partita sarà sicuramente avvincente visto la qualità delle due squadre e la posta che c’è in palio, e per entrambe le formazioni sarà sicuramente molto difficile.