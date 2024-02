Quarti di finale in, gara secca della Viareggio Cup 2024: Torino-Beyond Limits, aggiornamenti e tabellino della partita

Quarti di finale della Viareggio Cup. L’Under 18, che agli ottavi ha eliminato la Lucchese, se la vedrà con i nigeriani del Beyond Limits. Gara secca da dentro o fuori per i granata: chi passerà il turno giocherà la semifinale sabato alle 15. Finora percorso senza mai un ko per il Torino, che prima del successo degli ottavi aveva portato a casa due vittorie e un pareggio nel girone eliminatorio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI TORINO-BEYOND LIMITS

Viareggio Cup, Torino-Beyond Limits: gli aggiornamenti

79′ Palo di Soulier! Il Torino crede nel pareggio

64′ Occasione per i nigeriani. Traversa di Isaac in rovesciata

54′ Gol del Beyond. Rete di Ayodele

1′ Inizia la ripresa

SECONDO TEMPO

45′ Termina il primo tempo

30′ Pareggio del Beyond Limits con Dikko

7′ GOOOOOOL DEL TORO! Rete di Armocida

1′ Iniziata la partita

PRIMO TEMPO

Viareggio Cup, Torino-Beyond Limits 1-1: il tabellino

Marcatori: 7′ Armocida (T), 30′ Dikko (B), 54′ Ayodele (B)

Ammoniti: 60′ Zaia (T)

TORINO: Siviero; Gasti (78′ Soulier), Camatta (46′ Finizio), Di Paolo Vlad (46′ Magui), Kazaldzhiev (55′ Zaia), Kadi (63′ Raballo), Armocida (63′ Kirilov), Ramalho Leite, Carbone, Rasheed, Galantai (63′ Mahari). A disp. Dimitri, Sorensen, Gatto, Vagnati. All. Larocca

BEYOND LIMITS: Aputaziem, Iboro, Dikko, Ogunniny, Adio, Abdullahi, Ogundare, Cole, Isaac, Adegboyega, Ayodele (61′ Ariehri). A disp. Jimoh, Abdullahi, Ladan, Wahab, Nweke, Mohammed, Kabir, Ogbonnaya, Meliga, Mogaji. All. Olumide Joseph Ajibolade.

Viareggio Cup, Torino-Beyond Limits: dove vederla in tv e streaming

Non è prevista copertura televisiva per la partita della Viareggio Cup tra Torino e Beyond Limits. Gli aggiornamenti in diretta su Toro.it.