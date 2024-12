Dal possibile primo posto all’uscita dai playoff: dopo le due sconfitte contro Inter e Cremonese il Toro di Tufano è di nuovo in bilico

È tornato il buio per il Torino Primavera. Dal possibile primo posto all’uscita dalla zona playoff, il tutto in sole tre giornate. Fino agli ultimi giorni di novembre i torelli si giocavano la testa della classifica con il Sassuolo, mentre gli ultimi risultati hanno complicato il cammino di Dalla Vecchia e compagni. Nelle ultime tre partite sono arrivati in particolare un pareggio contro il Monza e due sconfitte, contro Inter (4-3) e Cremonese (0-1). Queste due in particolare hanno pesato molto, portando i granata all’attuale 7° posto in classifica – il primo non valevole per la post season – a pari punti con il Milan. L’obiettivo è ritrovare la vittoria sin da subito, a partire dalla sfida contro il Lecce.