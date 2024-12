Torna in campo la Primavera del Torino nel turno infrasettimanale di campionato. Sfida al Lecce di Giuseppe Scurto

La 16^ giornata di campionato Primavera 1 è alle porte. Si gioca in settimana, in quanto è il turno infrasettimanale. Lecce-Torino si gioca mercoledì 18 dicembre mattina, alle ore 10:30, presso lo Stadio Comunale San Pietro in Lama. Giuseppe Scurto, allenatore dei salentini, affronta il suo passato. Infatti ha allenato la Primavera del Torino nelle stagioni 2022/2023 e 2023/2024. Poi è andato al Lecce, proprio come aveva fatto Coppitelli che poi lì vinse anche il campionato. Al Torino invece è arrivato Felice Tufano. Squadre in un momento simile, anche se il Toro sta facendo meglio. Ma le due sconfitte di fila (Inter-Torino 4-3 e Torino-Cremonese 0-1), hanno fatto uscire i granata dalla zona playoff. L’obiettivo del Toro adesso è vincere e riprendere quota.

Il momento delle due squadre

Torino che si trova al 7° posto in classifica con 25 punti. 15 partite giocate: 8 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte. 24 gol fatti e 22 gol subiti. Lecce invece che si trova al 12° posto in classifica a 18 punti. 4 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. 25 gol fatti e 24 gol subiti. Nelle ultime 5 partite sono arrivate 2 vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio. Nell’ordine: Cesena-Lecce 3-1, Lecce-Milan 2-0, Lazio-Lecce 2-2, Lecce-Atalanta 2-1 e Genoa-Lecce 2-1. In mezzo la Coppa Italia: Lecce-Venezia 1-0. Entrambe sono alla ricerca della vittoria.

I protagonisti

Toro che dalla sua, può contare sui suoi 2 attaccanti titolari. Si tratta di Tommaso Gabellini e Nicolò Franzoni. Hanno già fatto 6 gol a testa. Per quanto riguarda gli assist, i migliori sono Jakub Krzyzanowski (4) e Raffaele Marchioro (3). Nel Lecce invece, il pericolo numero 1 è la punta centrale Sandro Bertolucci: 9 gol per lui. Jason Kodor invece di gol ne ha fatti 3. 4 assist a testa poi per Till Winkelmann e Marco Delle Monache.