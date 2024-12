Lecce-Torino, diretta della partita del campionato Primavera 1 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Il campionato Primavera 1 è giunto alla sedicesima giornata di campionato: la partita in programma è Lecce-Torino. La squadra granata è reduce da due sconfitte consecutive contro Inter e Cremonese: è rimasta in zona playoff ma ha perso lo slancio delle partite precedenti, quelle che avevano portato i ragazzi di Tufano tra le primissime posizioni. Il Lecce ha dieci punti in meno dei granata, 15, ed è reduce anche da un ko (2-1 contro il Genoa). Segui in diretta Lecce-Torino Primavera su Toro.it.

Primavera, Lecce-Torino 1-0: il tabellino

Marcatore: st 11′ Agrimi

Ammoniti st 15′ Gabellini (T) st 28′ Mullen (T) st 30′ Mendes (T)

Lecce: Rafaila, Esposito, Addo (Pejazic 1’st), Pehlivanov, Gorter, Kovac, Agrimi, Mcjannet, Delle Monache (38’st Minerva), Ubani, Bertolucci (38’st Kodor). A disp. Verdosci, Russo, Vescan-Kodor, Yilmaz, Metaj, Pacia, Minerva, Perrone, Zanotel, Pejazic, Denis. All. Scurto

Torino: Plaia, Mullen, Gabellini, Perciun (7’st Franzoni), Olsson, Krzyzanowski, Zaia (33’st Bonadiman), Sabone (33’st Djalo), Mendes, Bianay (21’st Cacciamani), Liema (21’st Acar). A disp. Siviera, Desole, Rossi, Acar, Bonadiman, Mahari, Raballo, Djalo, Cacciamani, Franzoni, Dimitri. All. Tufano.

Arbitro: Marotta di Sapri

Primavera, Lecce-Torino: la diretta

48′ FINE SECONDO TEMPO

46′ Brutta la punizione di Acar che spara altissimo

45′ Saranno 3 i minuti di recupero

45′ AMMONIZIONE Lecce

45′ Calcio di punizione in zona offensiva granata

38′ SOSTITUZIONE per il Lecce escono Delle Monache e Bertolucci dentro Kodor e Minerva

37′ OCCASIONE Toro con un tiro da fuori di Mendes

33′ SOSTITUZIONE per il Torino, fuori Zaia e Sabone, dentro Bonadiman e Djalo

30′ Calcio di punizione per il Lecce respinto da Plaia

30′ AMMONIZIONE per Mendes del Torino

28′ AMMONIZIONE per Mullen del Torino

27′ Calcio di punizione per il Lecce respinto dalla difesa granata

25′ Parata sicura di Plaia di un tiro da fuori

21′ SOSTITUZIONE Doppio cambio Torino escono Liema e Bianay per Cacciamani ed Acar

20′ Prova il tiro Ubani ma spara alto

19′ OCCASIONE il Torino da un calcio d’angolo trova un pericoloso colpo di testa che viene salvato dallo stinco di un avversario

18′ Pallone invitante del lecce in mezzo che però non trova nessuno in area

15′ Ammonizione del capitano del Torino Gabellini

11′ GOL LECCE Palo gol da fuori area del numero 17 Agrimi

9′ Calcio d’angolo per i salentini

7′ Cambio Torino, esce Perciun per far spazio a Franzoni

6′ PARATA DI PLAIA che ipnotizza Bertolucci dagli 11 metri

5′ CALCIO DI RIGORE per il Lecce, atterrato Delle Monache

3′ Mischia in area di rigore granata, nessuno riesce a centrare il pallone

3′ Calcio d’angolo a favore del Lecce

1′ Subito cambio per il Lecce, esce Addo ed entra Pejazic

1′ Inizio secondo tempo, pallone giocato dal Torino

45′ FINE PRIMO TEMPO

44′ Ancora un’ottima parata di Plaia che riesce a distendersi bene su un tiro diagonale

43′ OCCASIONE Bertolucci si mangia un gol a tu per tu con Plaia

39′ Plaia dice di no a un tiro/cross di Ubani

36′ Calcio di punizione in zona offensiva per il Lecce

33′ OCCASIONE Miracolo di Rafaila su un tiro di Krzyzanowaski nato da un traversone sulla destra di Bianay

32′ Bell’azione in verticale leccese che si conclude con un nulla di fatto

29′ Calcio d’angolo per il Lecce, pericoloso il colpo di testa di Pelivanov che esce di poco a lato

25′ Calcio di punizione in zona offensiva per il Lecce, risponde pronto Plaia sul tiro di Delle Monache

23′ Lanciato Gabellini in posizione di offside

21′ Addo se ne va e serve Bertolucci al limite che prova il tiro respinto dalla difesa granata

19′ Zaia prova un cross in zona offensiva neutralizzato dalla difesa del Lecce

17′ Addo prova il tiro ma viene deviato

16′ Rimessa laterale in zona offensiva Lecce

13′ OCCASIONE Delle Monache prova la soluzione personale con un tiro che esce di poco a lato

7′ Traiettoria pericolosa di Krzyzanowski che coglie di sorpresa la difesa del lecce che riesce però ad allontanare

5′ Lavora il Lecce in manovra

1′ Calcio d’inizio battuto dal Lecce

PRIMO TEMPO

Primavera, Lecce-Torino: il prepartita

Ore 9.30 Manca circa un’ora al fischio d’inizio di Lecce-Torino. Una partita dal sapore speciale per i granata, che incontreranno il loro recente passato. Ad allenare i salentini infatti è Giuseppe Scurto, che per due stagioni è stato sulla panchina del Torino, portando la squadra alla finale di Coppa Italia nell’ultima annata ma fallendo pochi mesi fa la qualificazione alle fasi finali.

Primavera, Lecce-Torino: dove vedere la partita in TV e in streaming

La partita del campionato Primavera 1, Lecce-Torino, in diretta TV si può vedere su Sportitalia. In diretta streaming la partita è trasmessa dal sito ufficiale di Sportitalia, che detiene i diritti televisivi dell’intero campionato. La diretta web su Toro.it.

Primavera, Lecce-Torino: le formazioni ufficiali

Lecce: Rafaila, Esposito, Addo , Pehlivanov, Gorter, Kovac, Agrimi, Mcjannet, Delle Monache, Ubani, Bertolucci. A disp. Verdosci, Russo, Vescan-Kodor, Yilmaz, Metaj, Pacia, Minerva, Perrone, Zanotel, Pejazic, Denis. All. Scurto

Torino: Plaid, Mullen, Gabellini, Perciun, Olsson, Krzyzanowski, Zaia, Sabone, Mendes, Bianay, Liema. A disp. Siviera, Desole, Rossi, Acar, Bonadiman, Mahari, Raballo, Djalo, Cacciamani, Franzoni, Dimitri. All. Tufano.