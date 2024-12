Domani il Torino Primavera affronterà il Bologna per cercare di tornare alla vittoria e tornare nella zona alta della classifica

Dopo un ottimo inizio il Torino Primavera ha inanellato una serie di sconfitte. Dopo la vittoria per 3-1 contro la Lazio i torelli hanno pareggiato 1-1 contro il Monza e poi hanno perso le successive tre sfide di campionato contro l’Inter per 4-3 e contro Cremonese e Lecce per 1-0. Il risultato di questo periodo no è la nona posizione in classifica con 25 punti totali e con ben 11 punti di distanza dalla Roma prima in classifica. Domani i granata affronteranno il Bologna alle ore 16 al Valentino Mazzola di Orbassano, la sfida di contro i rossoblù rappresenta l’occasione, per i ragazzi di Tufano, di invertire la rotta e tornare alla vittoria per cercare di restare in scia per poi, alla prima occasione, tornare in zona playoff.

Il Bologna: gli avversari dei granata

Il Bologna che domani i granata dovranno affrontare è una squadra che sta vivendo un periodo molto difficile. I rossoblù infatti sono attualmente 15esimi in classifica con appena 18 punti totalizzati in ben 16 partite giocate e una differenza reti di -3. In particolare arrivano da ben 6 partite consecutive senza vittoria e 5 partite perse di fila. L’ultima vittoria in campionato infatti risale al 2 novembre, contro la Sampdoria, da lì un pareggio con la Juventus e poi le sconfitte contro Sassuolo, Fiorentina, Cagliari, Lazio e Verona. Nelle ultime 6 la Primavera del Bologna ha segnato solamente 6 gol e ne ha subiti ben 14, più di due gol a partita in media. La squadra è in difficoltà ma la voglia di rivalsa che sicuramente è presente nei giocatori può comunque rendere i rossoblù dei temibili avversari.

Due squadre in difficoltà: la partita di domani è importantissima

Nella partita di domani si affronteranno quindi due squadre che sono in un momento negativo del loro campionato. Entrambe hanno voglia di riscattarsi e per farlo devono a tutti i costi portare a casa i tre punti. Si preannuncia quindi una partita avvincente, combattuta e piena di colpi di scena.