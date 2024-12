Torino-Bologna, diretta della partita del campionato Primavera 1 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Sarà di nuovo Torino-Bologna, ma questa volta nel campionato Primavera. Due giorni dopo la partita di Serie A andata in scena all’Olimpico Grande Torino le due squadre tornano a sfidarsi nella categoria Under 20, con i torelli che vogliono vendicare la sconfitta di sabato pomeriggio. L’obiettivo è vincere per riavvicinarsi alla zona playoff, dopo tre sconfitte consecutive. Segui Torino-Bologna in diretta su Toro.it.

Primavera, Torino-Bologna: il prepartita

Ore 15.00 Tutto pronto al centro sportivo Valentino Mazzola di Orbassano, per la sfida tra Torino e Bologna valida per la 17ª giornata del campionato Primavera. Le squadre sono già arrivate e a breve scenderanno in campo per il riscaldamento.

Primavera, Torino-Bologna: le formazioni ufficiali

Torino:

Bologna:

Primavera, Torino-Bologna: dove vederla in TV e in streaming

Torino-Bologna in diretta TV si può vedere su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. In diretta streaming la partita è trasmessa dal sito ufficiale di Sportitalia, che detiene i diritti televisivi dell’intero campionato. La diretta web su Toro.it.

Primavera, Torino-Bologna: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 16.00