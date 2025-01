Riparte il campionato Primavera 1 per il Torino: i granata fanno visita al Cesena per trovare un’altra vittoria

Riparte il campionato Primavera 1 anche per il Torino. La 18^ giornata è alle porte: Cesena-Torino. Gara in programma sabato 4 gennaio alle ore 11:00. Si gioca allo Stadio Romagna Centro. Nell’ultimo turno i granata hanno trovato un importante successo, in casa per 1-0 contro il Bologna, a decidere il match il gol di Gabellini al 47′. A fine gara però, il numero 9 del Torino è stato espulso per un battibecco con Alessandro De Luca (anche lui espulso). Toro che quindi dovrà fare a meno del suo bomber. La squadra di Tufano adesso affronterà quella di Campedell: obiettivo trovare 3 punti per proseguire al meglio la stagione.

Lo stato di forma

Il Torino si trova 7° in classifica a 28 punti frutto di 9 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte: questo il bilancio con 25 gol fatti e 23 gol subiti. I torelli sono in piena corsa per un posto ai playoff. Nelle ultime 5 partite sono arrivate però 3 sconfitte ma con la vittoria di Orbassano del 23 dicembre il morale si è alzato di nuovo. Cesena che invece si trova al 15° posto in classifica a 18 punti (10 in meno del Toro). 3 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte. 23 gol fatti e 26 gol subiti. Le ambizioni del Cesena sono diverse da quelle del Torino. Sfida da non sottovalutare quindi, ma da vincere. Bianconeri che arrivano da 4 pareggi di fila. Domani sarà il campo a parlare.

I protagonisti

Nel Torino non ci sarà Tommaso Gabellini, a quota 7 gol stagionali. Ma ci saranno Nicolò Franzoni (6 gol) e Alessio Raballo (4 gol): saranno loro due a guidare l’attacco. Ci saranno anche Marchioro a destra (a quota 3 assist) e Krzyzanowski a sinistra (a quota 5 assist). Nel Cesena invece il pericolo numero 1 è Valentino Coveri: 10 gol per lui. Occhio anche a Giovanni Perini (5 gol), Gianmarco Castorri (3 assist) e Filippo Ronchetti (3 assist).