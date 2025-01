Cesena-Torino, diretta della partita del campionato Primavera 1 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torna in campo il Torino Primavera, per una partita che può far iniziare il 2025 dei torelli nel modo migliore. I ragazzi di Tufano, dopo tre sconfitte consecutive, hanno chiuso bene il vecchio anno con un successo contro il Bologna che li ha rilanciati verso la zona playoff. Ora la sfida al Bologna, per tornare a sperare in una qualificazione alle fasi finali del campionato. Segui Cesena-Torino in diretta su Toro.it.

Primavera, Cesena-Torino: la diretta

39′ Rimane a terra Castorri dopo un contrasto in mezzo al campo: gioco di nuovo fermo

37′ Altro cross di Perciun, stavolta per Mendes, che si conclude in un nulla di fatto

33′ Il Toro si fa sempre più pericoloso. Bell’angolo battuto da Perciun che raggiunge Bonadiman; il numero 25, di testa, va molto vicino al palo

29′ Il Cesena risponde subito all’uno-due granata con un tiro, parato da un claudicante Plaia

26′ Gioco fermo ora per permettere le cure a Plaia, che ha preso un colpo nell’azione precedente

25′ Intervento miracoloso di Bianay Balcot, il quale da ultimo uomo riesce a fermare un avversario che si trovava a tu per tu con Plaia

24′ Ancora occasionissima per il Torino: bella imbucata di Perciun per Raballo che, con un diagonale, colpisce il palo

20′ Toro adesso pericoloso: Zaia effettua un tiro-cross dalla trequarti che prende una traiettoria strana e colpisce l’incrocio dei pali

19′ Timidamente si fa avanti la squadra di Tufano: altro tiro, stavolta di Dalla Vecchia, ma molto debole per impensierire Montalti

17′ Padroni di casa più attivi in questa fase della gara

13′ Partita che si è accesa ora, con un’occasione da una parte e dall’altra. Questa volta è stato il Cesena a rendersi pericoloso, ma ha trovato una gran parata di Plaia

10′ La prima conclusione per il Toro arriva dopo 10 minuti, con Franzoni: tentativo strozzato e lontano dal palo

6′ Rischio per i granata: prima viene persa una palla sanguinosa, poi Plaia esce a vuoto e viene dribllato da un avversario che, però, nell’ultimo momento fa la scelta sbagliata e regala il possesso agli ospiti

5′ Il Toro prova ora a gestire il possesso alla ricerca di spazi

2′ Subito vicino al vantaggio i padroni di casa. Su un calcio d’angolo il pallone arriva a Valentini, che colpisce la palla ma la manda alta

1′ Inizia la partita

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio alle ore 11.00

Primavera, Cesena-Torino 0-0: il tabellino

Cesena: Montalti, Campedelli, Valentini, Ghinelli, Castorri, Perini, Coveri, Ronchetti, Pitti, Manetti, Gallea. A disposizione: Veliaj, Fontana, Tampieri, Tosku, Domeniconi, Zamagni T., Zamagni D., Dolce, Abbondanza, Wade. Allenatore: Campedelli.

Torino: Plaia, Dalla Vecchia, Perciun, Krzyzanowski, Zaia, Mendes, Bonadiman, Bianay Balcot, Raballo, Leima, Franzoni. A disposizione: Siviero, Desole, Olsson Cornelius, Acar, Sabone, Conte, Mahari, Conzato, Djalo, Cacciamani, Dimitri. Allenatore: Tufano.

Arbitro: Poli di Verona

Primavera, Cesena-Torino: il prepartita

Ore 10.00 – Tutto pronto in Romagna per la sfida tra Cesena e Torino. È una grande occasione per la squadra di Tufano non solo di iniziare con il piede giusto il 2025, ma anche di avvicinarsi ulteriormente alla zona playoff. Le due squadre sono arrivate al centro sportivo, e a breve scenderanno in campo.

Primavera, Cesena-Torino: dove vedere la partita in TV e in streaming

La partita del campionato Primavera 1, Cesena-Torino, si può vedere in diretta TV su Solocalcio, canale dell’app Sportitalia. In diretta streaming la partita è trasmessa dal sito ufficiale di Sportitalia, che detiene i diritti televisivi dell’intero campionato. La diretta web su Toro.it.

Primavera, Cesena-Torino: le formazioni ufficiali

