Ottavi di finale di Coppa Italia per la Primavera del Torino. L’avversario è il Cagliari in trasferta: l’occasione per rialzarsi

Sabato la Primavera del Torino ha subito una brutta sconfitta, per 2-1 in trasferta contro il Cesena nel campionato Primavera 1. Ma ora per i ragazzi di Felice Tufano c’è subito l’occasione per riscattarsi. Domani infatti, alle ore 13:00, c’è Cagliari-Torino. Gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I torelli sono chiamati a rialzarsi. Infatti la Coppa Italia Primavera è un obiettivo importante per i granata. Nella scorsa stagione infatti, il Toro ha raggiunto la finale di questa competizione. Finale poi persa a Bologna ai calci di rigore dopo lo 0-0 contro la Fiorentina. Domani si gioca al Crai Center (Stadietto Carlo Enrico Giulini). I rossoblù di Fabio Pisacane ospitano il Torino.

Il momento del Cagliari

In campionato il Cagliari è 13° a 23 punti. Torino invece 8° a 28. Sulla carta, i granata sono favoriti. Essendo lo scorso anno arrivati tra le prime 8 squadre, questo si tratta dell’esordio in Coppa Italia per gli isolani che infatti giocano in casa. Nell’ultima giornata di campionato, il Cagliari ha perso 3-0 a Lecce. Quindi anche i sardi hanno voglia di rivalsa. I migliori marcatori del Cagliari sono Alessandro Vinciguerra (4 gol), Jacopo Simonetta (3 gol) e Alessandro Bolzan (3 gol). Avversario insidioso.

Il percorso del Torino Primavera

Torino che invece ha già giocato 2 partite in Coppa Italia. L’esordio è stato il 31 ottobre nel primo turno preliminare: Torino-Virtus Entella 3-1. Poi il 3 dicembre c’è stato il secondo turno preliminare: Torino-Parma 1-0. Ora i ragazzi si sono guadagnati gli ottavi. Toro che potrà contare sul suo numero 9 Tommaso Gabellini. Decisivo nell’1-0 al Bologna, è stato espulso nel finale e ha saltato il Cesena. Ora torna in campo e vuole conquistare i quarti con i suoi compagni.