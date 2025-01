Cagliari-Torino, diretta della partita della Coppa Italia Primavera 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Cagliari-Torino è la partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera. Dopo aver eliminato il Parma nei sedicesimi di finale di Coppa Italia di misura per 1-0 la formazione granata se la dovrà vedere ora contro il Cagliari, che fanno il loro esordio nella competizione in quanto testa di serie. La partita è a eliminazione diretta. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 13: segui gli aggiornamenti di Cagliari-Torino in diretta su Toro.it.

Coppa Italia Primavera, Cagliari-Torino la diretta

1’ Iniziata la partita

Coppa Italia Primavera, Cagliari-Torino: il prepartita

Mister Tufano a differenza dei sedicesimi di finale rilancia Gabellini tra gli undici titolari, ancora panchina invece per Mendes, Krzyzanowski e Dalla Vecchia che potranno subentrare nel secondo tempo.

Coppa Italia Primavera, Cagliari-Torino: le formazioni ufficiali

Cagliari: Iliev, Arba, Balde, Soldati, Pintus, Marcolini, Cogoni, Sulev, Bolzan, Vinciguerra, Marini. A disposizione: Sarno, Auseklis, Collu, Malfitano, Achour, Simonetta, Liteta, Grandu, Ardau, Tronci, Trepy. Allenatore: Pisacane.

Torino: Siviero, Gabellini, Perciun, Olsson Cornelius, Zaia, Acar, Bonadiman, Bianay Balcot, Djalo, Liema Olinga, Cacciamani. A disposizione: Plaia, Proietti, Rossi, Dalla Vecchia, Krzyzanowski, Sabone, Mendes, Gallo, Raballo, Conzato, Dimitri. Allenatore: Tufano.