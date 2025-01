Per uno scontro fondamentale della prima squadra, ce n’è uno di vitale importanza anche per il Torino Primavera. I ragazzi di Tufano, dopo le due sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia – con conseguente eliminazione – chiudono il girone d’andata ospitando quella che fino a una settimana fa era la capolista: la Roma. Appuntamento alle 14 in punto al centro sportivo Valentino Mazzola di Orbassano, per una sfida che vale tanto per le due squadre. Con una vittoria, infatti, i granata ritornerebbero in zona playoff.

Torelli in cerca di riscatto

È stata una stagione altalenante questa fin qui per l’Under 20 granata. I torelli sono stati in grado di alternare ottimi periodi di forma, come quello dei 6 risultati utili consecutivi arrivati tra fine ottobre e inizio dicembre ad altri in cui la vittoria è mancata per tre partite di fila. Nelle ultime due partite, per esempio, Dalla Vecchia e compagni sono usciti prima sconfitti dal Cesena in una sfida molto ostica, e poi sono anche stati eliminati dalla Coppa Italia per mano del Cagliari, in una sfida persa 2-0. I playoff sono però ancora vicini, e con tre punti oggi la squadra di Tufano avrebbe la possibilità di agguantarli.

Il momento della Roma

La Roma di Falsini dal canto suo sta facendo una grande stagione, come dimostrato dai 36 punti ottenuti in 18 partite e dal secondo posto in classifica. Fino alla scorsa settimana i giallorossi erano la capolista, ma la sconfitta contro il Verona ha permesso il sorpasso del Sassuolo. Inoltre i capitolini sono anche stati eliminati dalla Coppa Italia in settimana, a dimostrazione del periodo difficile che stanno vivendo. Ora però sono alla ricerca di tre punti per concludere il girone di andata, con l’obiettivo di riacchiappare la testa della classifica in caso di risultato negativo del Sassuolo.