Torino-Roma, la diretta della partita di Primavera 1 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-Roma è la partita valida per la diciannovesima giornata del campionato Primavera 1. La squadra granata sta attraversando un periodo difficile, è reduce anche dall’eliminazione in Coppa Italia e sta scivolando sempre più in basso in classifica: al momento occupa l’ottava posizione ma la zona playoff è ancora alla portata. La Roma è invece in salute e occupa la seconda posizione. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 14: segui la diretta di Torino-Roma Primavera in diretta con noi su Toro.it.

Primavera Torino-Roma: le formazioni ufficiali

Torino: Plaia, Mullen, Dalla Vecchia, Gabellini, Perciun, Olsson Cornelius, Krzyzanowski, Zaia, Mendes, Djalo, Franzoni. A disposizione: Siviero, Rossi, Acar, Sabone, Bonadiman, Mahari, Raballo, Liema Olinga, Marchioro, Cacciamani, Mangiameli. Allenatore: Tufano

Roma: Marin, Sangaré, Seck, Marazzotti, Levak, Coletta, Reale, Cama, Ivkovic, Sugamele, Zefi. A disposizone: Jovanovic, De Marzi, Golic, Mlakar, Nardin, Della Rocca, Marchetti, Solbes Waldmeyer, Bah, Arduini. Allenatore: Falsini.

Primavera, Torino-Roma: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 14.00

Primavera, Torino-Roma: il prepartita

Ore 13.00 Tutto pronto al centro sportivo Valentino Mazzola di Orbassano, per la sfida tra Torino e Roma valida per la 19ª giornata del campionato Primavera. Le squadre sono già arrivate e a breve scenderanno in campo per il riscaldamento.

Primavera, Torino-Roma: dove vederla in TV e in streaming

Torino-Roma in diretta TV si può vedere su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. In diretta streaming la partita è trasmessa dal sito ufficiale di Sportitalia, che detiene i diritti televisivi dell’intero campionato. La diretta web su Toro.it.