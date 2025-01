Il girone di ritorno dei torelli si apre con la sfida contro l’Atalanta, che arriva dopo le ultime tre sconfitte di fila

Non è un periodo facile per il Torino Primavera. I torelli, che fino a qualche settimana fa erano in piena zona playoff e in corsa per fare bene anche in Coppa Italia, si trovano ora al 9° posto in campionato ed eliminati dalla coppa. Nell’ultimo turno è arrivata una sconfitta per 2-4 contro la Roma, mentre domani al centro sportivo di Orbassano arriverà l’Atalanta, 17ª: una grande occasione di rilancio per la squadra di Tufano.

Il momento del Torino

Da inizio dicembre il Toro sembra essere entrato in una crisi senza fine. Basti pensare che dal 7/12 i granata hanno sempre perso, tranne che in un’occasione. Un periodo dunque molto complicato, frutto possibilmente di stanchezza fisica o di debolezza anche mentale. Prima della vittoria contro il Bologna erano arrivate tre sconfitte, dopo altrettante. L’ultima, forse la meno dolorosa per il livello dell’avversario, è stata quella contro la Roma. Tutti questi risultati negativi hanno fatto sì che la squadra di Tufano uscisse dalla zona playoff, come dimostrato dal 9° posto in classifica. Ora, però, c’è voglia di rialzarsi.

Come arriva l’Atalanta

Neanche gli ospiti dal canto loro stanno andando bene, anche se nelle ultime sfide sono apparsi in ripresa. L’Atalanta, che per anni ha rappresentato la vera big del campionato Primavera, si ritrova ora al 17° posto. Il motivo è però lampante e non preoccupa affatto il club bergamasco, ed è da collegare al fatto che la maggior parte dei talentini che fino allo scorso anno facevano la differenza con l’Under 20 ora si trovano con l’Under 23, in Serie C. L’obiettivo della Dea nel campionato Primavera non è ovviamente quello di vincere, ma formare giocatori sotto età in modo da renderli pronti il prima possibile per la Lega Pro e di conseguenza anche per la prima squadra.