Torino-Atalanta, la diretta della partita di Primavera 1 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-Atalanta è la partita valida per la ventesima giornata del campionato Primavea 1. La squadra granata continua un periodo davvero buio, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia arriva anche la sconfitta con la Roma nella scorsa giornata, al momento i granata occupano la nona posizione in classifica e vedono come sfidante l’Atalanta che occupa la diciassettesima, può essere l’occasione del riscatto per i granata. Calcio d’inizio alle ore 14: segui la diretta di Torino-Atalanta Primavera in diretta con noi su Toro.it

Primavera, Torino-Atalanta: la diretta

45′ Finisce qui il primo tempo: 0-0. Migliori in campo per ora Krzyzanowski (Torino) e Manzoni (Atalanta)

44′ Fallo di Manzoni su Djalo

40′ Gara che non si sblocca

38′ Fuorigioco di Liema

38′ Cross di Gabellini in area, ma non ci arriva nessuno

34′ L’Atalanta molto più fluida e in palla

30′ Colpo di testa di Baldo che finisce fuori

27′ Tiro sporcato di Gabellini da fuori, poi Djalo è in fuorigioco

24′ L’Atalanta reclama per due possibili rigori ma non c’è niente

23′ Ottima chiusura difensiva di Krzyzanowski

19′ Gira palla la Dea

16′ Ritmi alti in questo inizio gara

13′ Siviero blocca il cross di Simonetto

11′ Sabone calcia alto da fuori con il mancino

9′ Fallo di Marchioro

6′ Gabellini! Colpo di testa su corner: Zanchi fa una grande parata sotto l’incrocio

6′ Fase di studio tra le due squadre

3′ Muove palla il Torino

1′ Si parte! Muove palla il Toro!

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio alle ore 15

Primavera, Torino-Atalanta 0-0: il tabellino

Torino (3-5-2): Siviero; Bonadiman, Mendes, Mullen; Marchioro, Djalo, Liema, Sabone, Krzyzanowski; Gabellini, Franzoni. A disposizione: Plaia, Rossi, Perciun, Olsson, Zaia, Acar, Mahari, Raballo, Cacciamani, Mangiameli, Dimitri. Allenatore: Felice Tufano.

Atalanta (3-5-2): Zanchi; Gobbo, Ramaj, Maffessoli; Arrigoni, Riccio, Manzoni, Steffanoni, Simonetto; Bonanomi, Baldo. A disposizione: Sala, Ghezzi, Capac, Mungari, Tavanti, Armstrong, Bonsignori, Goggi, Michieletto, Idele, Damiano, Bono. Allenatore: Marco Zanchi.

Primavera, Torino-Atalanta: il prepartita

Ore 14 Manca un’ora al calcio d’inizio di Torino-Atalanta Primavera. Le squadre sono arrivate allo Stadio Valentino Mazzola di Orbassano, in provincia di Torino. A breve saranno in campo per il consueto riscaldamento prepartita.

Primavera, Torino-Atalanta: le formazioni ufficiali

Primavera, Torino-Atalanta: dove vederla in TV e in streaming

La partita sarà visibile sul canale 60 del digitale terrestre, su Sportitalia. L’emittente ha i diritti del campionato Primavera 1.