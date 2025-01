Continua il campionato Primavera 1 del Torino di Felice Tufano: c’è Lazio-Torino per puntare ai playoff di categoria

Turno infrasettimanale del campionato Primavera 1. Si gioca per la 21^ giornata. Mercoledì 22 gennaio alle ore 12:00 è in programma Lazio-Torino. Si gioca al Campo Mirko Fersini di Formello. La squadra di Stefano Pirozzi (ex sindaco di Amatrice) contro quella di Felice Tufano. Si tratta di una sfida fondamentale per i granata per puntare ai playoff dopo un periodo non molto positivo. Pirozzi ha preso il posto di Stefano Sanderra il 2 gennaio del 2025. Sanderra si è fatto momentaneamente da parte per motivi personali. Sfida equilibrata sulla carta.

Il momento delle due squadre

Torino che si trova all’11° posto in classifica a 29 punti. Lazio invece 10° sempre a 29 punti. Stessi punti in classifica per i biancocelesti e i granata. Lazio che ha collezionato 7 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte. 27 gol fatti e 25 gol subiti. Torino invece che si presenta al match con 9 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte. 28 gol fatti e 29 gol subiti. Nell’ultima giornata, la Lazio ha perso 3-0 in trasferta contro la Cremonese. Il Torino invece ha fatto 0-0 in casa contro l’Atalanta dimostrando solidità. Nelle ultime 5 partite: 1 pareggio, 1 vittoria e 3 sconfitte. Lazio che invece nelle ultime 5 non ha mai vinto: 2 sconfitte e 3 pareggi.

I protagonisti

Nel Torino i migliori a fare gol sono i soliti 2 titolari. Tommaso Gabellini a quota 7 gol e Nicolò Franzoni a quota 6 gol. Ma occhio anche a Raballo e al nuovo arrivato Mangiameli, che scalpitano per partire dall’inizio. Sugli scudi anche Jakub Krzyzanowski (7 assist) e Raffaele Marchioro (3 gol). In casa Lazio invece il più prolifico è Mahamadou Balde con 7 gol. Segue Federico Serra con 6. Per quanto riguarda gli assist invece, dominano Cristo Munoz (5) e Alessandro Milani (4).