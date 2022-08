La diretta di Torino-Juventus per il torneo “Mamma e Papà Cairo”: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Oggi venerdì 5 agosto è la giornata conclusiva della prima edizione del torneo “Mamma e Papà Cairo” riservato alle formazioni Primavera di Torino, Milan, Juventus e Atalanta. I granata di Giuseppe Scurto sono incappati 2-3 nella semifinale per mano del Milan. Giocheranno la finale 3°-4° che li vedrà contrapposti alla Juventus di Paolo Montero, per il primo derby della stagione. Anche i bianconeri sono usciti sconfitti dal confronto con l’Atalanta. Si tratta dunque di un match tra due squadre in cerca di riscatto e vogliose di vincere una gara che già di per sé richiama a dare il massimo, anche quando cade ai primi di agosto.

Primavera, Torino-Juventus: la cronaca

25′ Weidmann a terra dopo un duro contrasto

23′ Nella metà campo bianconera, Savva controlla palla. Il 10 granata premia il taglio da destra di Gaj. Il polacco si porta sul fondo per il cross, ma viene chiuso in angolo dalla difesa juventina

22′ Scontro a centrocampo tra Ruszel e Turco. Punizione contro i granata

19′ Juve a un passo dal tris. Imprecisa la mediana granata che si fa scippare il pallone da un passaggio errato. I bianconeri cercano il movimento alle spalle del difensore di Mbangula. Il 16 bianconero controlla e a pochi passi dalla porta di Brezzo colpisce in pieno la traversa. La sfera rimbalza sulla linea. Toro graziato.

16′ Altra palla in profondità per Ansah su servizio questa volta di Savva. Daffara questa volta anticipa l’attaccante granata in uscita con un colpo di testa

14′ Intervento falloso di Rettore su Mbangula, che in velocità sulla fascia sinistra si era disfatto della marcatura avversaria. Punizione Juventus

13′ Prima conclusione per il Toro. Da rimessa laterale a destra per la Juve, Gaj intercetta con un colpo di testa. Ansah riceve al limite. Tenta al volo col mancino, ma la conclusione va di parecchio lontana dallo specchio difeso da Daffara

11′ Reazione Toro. Palla in profondità per il riferimento offensivo Ansah. Il 9 corre alla ricerca del pallone, ma viene anticipato da Daffara in uscita che allontana in rimessa laterale con i piedi

10′ L’azione del gol: fulmineo raddoppio bianconero. Punizione battuta velocemente dalla Juve a centrocampo. Palla a Mbangula che con rapidità penetra in area e una volta giunto di fronte a Brezzo appoggia col mancino in rete

9′ GOL Juventus: in rete Mbangula

7′ L’azione del gol: la Juve riparte dalle retrovie. Strijdonck riceve palla a destra, vede libero Yildiz sulla lunetta dell’area di rigore. Il turco scocca un destro centrale su cui Brezzo appare indeciso. La deviazione spedisce il pallone in fondo al sacco per il vantaggio Juve

6′ GOL Juventus: in rete Yildiz

4′ Njie manovra palla al piede sulla fascia mancina. Al momento di entrare in area di rigore, incespica sul pallone e regala il possesso agli avversari

3′ Ansah imbucato con una palla filtrante in area bianconera. Daffara fa sua la sfera con facilità

3′ Il Torino fa possesso nella propria metà campo.

2′ Tra i presenti sugli spalti il presidente del Torino Urbano Cairo

1′ Calcio d’inizio: possesso per il Torino

Primavera, Torino-Juventus 0-2

MARCATORI: pt 7′ Yildiz, pt 9′ Mbangula

Primavera, Torino-Juventus: il prepartita

Le squadre sono arrivate a Quattordio intorno alle 17.15. Ricognizione e riscaldamento per Torino e Juventus, sul campo dove ieri i granata hanno perso contro il Milan la prima delle due semifinali.

Dove vedere Torino-Juventus Primavera in streaming e in tv

Torino-Juventus Primavera in streaming sarà trasmessa da Torino Channel mentre non è prevista alcuna diretta televisiva del match.

Primavera, Torino-Juventus: le formazioni ufficiali

Torino: Brezzo, Gaj, Opuku, Rettore, Bura, Ruszel, Weidmann, Dalla Vecchia, Ansah, Savva, Njie. A disp. Pietroluongo, Dembele, Maset, Pasquino, Azizi, Gineitis, Silva, Bonelli, D’Agostino, Marchiorio, Hennaux, Ceschin, Capac. All. Scurto

Juventus: Daffara, Valdesi, Rouhi, Strijdonck, Turco, Ripani, Domanico, Mbangula, Yildiz, Nonge, Citi. A disp. Scaglia, Vinarcik, Dellavalle, Doratiotto, Maressa, Hasa, Turco, Firman, Vacca, Morleo, Anghelé, Ledonne, Florea, Moruzzi. All. Montero