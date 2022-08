Le Primavere di Toro e Juve si sfideranno nella finale per il 3° e 4° posto del primo Trofeo Mamma e Papà Cairo

Oggi, venerdì 5 agosto, sarà la giornata finale del primo Trofeo Mamma e Papà Cairo. Si inizierà a Quattordio alle 18:30 con la finale per il 3° e 4° posto che prevede un match molto, ma molto suggestivo e cioè il derby Torino-Juventus. Una partita, il derby, che non è mai come tutte le altre e che sicuramente né i ragazzi guidati da Giuseppe Scurto né quelli allenati da Paolo Montero vorranno perdere, dopo che ieri i granata sono stati battuti dal Milan e i bianconeri sono usciti sconfitti dallo stadio Moccagatta di Alessandria, con il risultato di 0-1 contro l’Atalanta. Entrambe le squadre dunque, oltre a voler portare a casa il primo derby della Mole della nuova stagione, avranno tanta voglia di rivalsa dopo le sconfitte rimediate ieri e quindi scenderanno in campo con il coltello tra i denti. Invece, la finalissima Milan-Atalanta si disputerà ad Alessandria con il calcio d’inizio fissato per le ore 21.