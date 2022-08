La diretta Primavera di Torino-Milan per il torneo “Mamma è Papà Cairo”: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Anticipatamente rispetto alla Prima squadra, ecco che la Primavera granata aprirà oggi ufficialmente le danze, pur solo con una amichevole. Inizia la prima edizione del trofeo “Mamma e Papà Cairo”, prima dedicato esclusivamente a Maria Giulia Castelli Cairo, madre del Patron granata, ma che da quest’anno cambia nome a causa della scomparsa del papà del patron. Non è però questa l’unica novità: se infatti a scendere in campo erano solitamente le formazioni Under 19 di Torino, Milan, Juventus e Inter, l’attuale edizione vedrà competere l’Atalanta al posto di quest’ultima. Il torneo, che si svolgerà tra Alessandria e Quattordio, si aprirà con la semifinale Torino-Milan alle ore 18.30, che vedrà esordire Scurto sulla panchina granata contro Ignazio Abate allo stadio Comunale “G.B. Sillano“. Alle 21 invece Juventus e Atalanta sul manto erboso del Moccagatta di Alessandria. Segui la diretta su Toro.it.

Primavera, Torino-Milan: il prepartita

Prima prova ufficiale per il Torino Primavera che esordirà contro il Milan di Abate in occasione di uno degli appuntamenti imperdibili per la formazioen granata: il Trofeo “Mamma e Papà Cairo”. Tra qualche conferma e qualche innesto, Scurto è pronto a dare ufficialmente il via a questa sua nuova avventura. Le due principali certezze restano Gineitisi e Ciamamglichella, entrambi già impiegati nella scorsa stagione da Coppitelli e pronti a conquistarsi un posto sicuro anche con il nuovo allenatore. Il Milan invece, che ha formalizzato l’arrivo dell’ex difensore di Serie A, che ha militato in entrambe le formazioni, è reduce dall’acquisto di Mancini, classe 2004 seguito da diversi club ma che ha scelto i rossoneri. Si prospetta essere un buon test per entrambi i club che torneranno in campo domani per la finale 3°-4° posto o la Finalissima.

Dove vedere Torino-Milan Primavera in streaming e in TV

La partita Torino-Milan Primavera sarà trasmessa in diretta streaming da Torino Channel. Non è invece prevista nessuna diretta televisiva dell’incontro.

Primavera, Torino-Milan: le formazioni ufficiali

Torino: Brezzo, Dembele, Opoku, Dellavalle, Anton, Ruiz, D’agostino, Weidmann, Caccavo, Vaiarelli, Silva. A disp. Pietroluongo, Gaj, Savva, Pasquino, Azizi, Gineitis, Dalla Vecchia, Bonelli, Bura, Wade, Hennaux, Rettore, Njie, Marchioro, Ruszel. All. Scurto

Milan: Pseftis, Coubis, Bozzolan, Nsiala, Alesi, Gala, Traore, Foglio, Zeroli, Eletu, Mangiameli. A disp. Torriani, Marshage, El Hilali, Pluvio, Bjorklund, Marrone, Andrews, Incorvaia, Perrucci, Paloschi, Omoregbe, Longhi, Rossi, Anane, Bartesaghi. All. Abate

Primavera, Torino-Milan: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 18.30.