Tutto pronto o quasi per il match tra Torino e Milan Primavera che darà ufficialmente inizio al Torneo “Mamma e Papà Cairo” e alal stagione dei giovani Torelli. Un appuntamento ormai storico nonostante il cambio di nome di questa edizione in seguito alla scomparsa del padre di Urbano Cairo, presidente del Torino che assisterà al match. Arrivato allo stadio Comunale “G. B. Sillano” di Quattrodio anche il patron Urbano Cairo, per un simbolico via alla manifestazione.