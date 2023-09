La Primavera torna a giocare in provincia di Torino: le partite casalinghe, a partire da Torino-Roma, saranno ad Orbassano

L’annuncio era già arrivato, ma adesso manca sempre meno. Domenica 24 settembre alle ore 15 c’è Torino-Roma e si giocherà ad Orbassano. La Primavera, dopo aver giocato a Vercelli, torna a giocare in casa in provincia di Torino. Per tutta la stagione le partite casalinghe saranno al “Campo Valentino Mazzola” dello Sporting Orbassano in via Marconi 15. Finalmente la Primavera del Torino torna a giocare in un posto facilmente raggiungibile.