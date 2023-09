Durante il ritrovo del settore giovanile del Torino a Superga, il Responsabile Ruggero Ludergnani ha preso la parola

Oggi è la giornata dedicata al settore giovanile. A Superga la scuola calcio e lo stesso settore, guidati e accompagnati dai responsabili, si sono incontrati per inaugurare la nuova stagione del Torino. Presente anche Ruggero Ludergnani, Responsabile del Settore Giovanile che ha preso parola davanti a tutti gli atleti.

Le parole di Ludergnani

“Ringrazio tutti i miei collaboratori, soprattutto quelli che sono dietro le quinte. Stiamo facendo un percorso di formazione non solo calcistica. Questo incontro qui si rinnova per il secondo anno a inizio stagione. Questa è una tappa di in bocca al lupo di inizio stagione, soprattutto per spiegare ai nuovi che significato ha questo luogo. È anche un momento per ritrovarci, un modo di unirsi e di compattarsi in una stagione lunga. Penso che la grande dote che dobbiamo avere è l’unione tra di noi. Questo deve partire anche da noi collaboratori”.