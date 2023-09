Campionato Primavera 1 che è giunto alla sua quarta giornata: il Torino affronterà in casa ad Orbassano la Roma

Oltre alla Serie A, giunta alla quinta giornata, continua anche il campionato Primavera 1, giunto invece alla quarta giornata. Il Torino di Giuseppe Scurto affronterà in casa, ad Orbassano, la Roma di Federico Guidi. Calcio d’inizio in programma domani alle ore 15:00, presso il “Campo Valentino Mazzola” di Orbassano in via Marconi 15. Sfida non facile per i granata, che hanno raccolto 5 punti nelle prime tre partite. Una vittoria (contro il Genoa per 3-4) e due pareggi (1-1 contro il Sassuolo e 2-2 contro il Monza). La Roma invece ha raccolto 6 punti: ha perso a tavolino contro l’Empoli, ma ha vinto contro Fiorentina (1-0) e Frosinone (3-2). Lo scorso anno i giallorossi, sempre alla guida di Guidi, hanno vinto la Coppa Italia. Il 22 agosto hanno inoltre vinto la Supercoppa, battendo per 1-0 il Lecce (vincitore del campionato).

Attenzione a Misitano e Cherubini

I principali pericoli della Roma sono in attacco e sono due: Giulio Misitano (punta centrale) e Luigi Cherubini (ala sinsitra e capitano). Nelle prime tre partite hanno segnato rispettivamente 3 e 2 gol più 2 assist. Anche Riccardo Pagano (centrocampista centrale) ha già segnato 2 gol e messo a referto 2 assist. Si tratta di una squadra collaudata: si prospetta una bella partita.